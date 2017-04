Chau Liga Antorcha: Otra vez ganaron los violentos

12/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1471 Deportes, Fútbol, Noticias

“Y esta vez, se llevaron todo” comienza diciendo la carta pública que escribió uno de los gestores de Liga Amateur Antorcha, Adrián Iñiguez, para informar los motivos por los cuales no se continuará con esta actividad cada sábado por la tarde.

Expresa textualmente:

OTRA VEZ GANARON LOS VIOLENTOS

Y esta vez, se llevaron todo.

Después de los incidentes producidos el sábado por un grupo de personas, cuyos nombres ya se conocen, y a partir de todos los palos en la rueda por parte de las instituciones que deberían promover y acompañar a estos emprendimientos, no tenemos otra alternativa que -con hondo pesar- cerrar las puertas del Antorcha.



Después de 33 años de Antorcha, lo que empezó como un sueño, cargado de buenas energías y hermosas tardes de fútbol, hoy se apaga por culpa de los violentos, de los que no supieron valorar y cuidar este espacio que era de todos.



Muchas veces pensamos que ya era hora de cerrar este ciclo, los años no vienen solos y entre reclamos, quejas y problemas a uno se le agotan las energías; pero al ver a tanta gente que realmente iba cada tarde a jugar al fútbol con alegría, a los equipos campeones festejando, a las familias que compartían una tarde al aire libre, al ver todas esas cosas lindas que nos trae el fútbol, nos convencíamos de que unos pocos no podían arruinar la fiesta, que no era justo y que había que seguir remándola.



Esta fue la gota que colmó el vaso. Es demasiado el cansancio acumulado, ya no se puede continuar. Al parecer, con querer hacer las cosas bien no alcanza. Nos resulta injusto y doloroso, y nos apena por tanta gente que, como nosotros, va a pagar los platos rotos de otros, de los violentos, de los que arruinan todo.



Con profunda tristeza, les pedimos disculpas a los que entendieron, desde siempre, de qué se trataba esto: de pasar una linda tarde de fútbol. Perdón por no poder hacer nada esta vez, hicimos todo lo que pudimos y pusimos lo mejor de nosotros para hacer de esto un lindo torneo de fútbol, pero nos ganaron los violentos y los que quieren poner palos en la rueda.



Queremos agradecer a la familia Aprilis y a todos los que, de un modo u otro, nos acompañaron.



Gracias por cada momento compartido, gracias por cada gol, por cada festejo y por cada derrota.



Gracias por haber sido parte de esta gran familia.

Adrián Iñiguez

