César Gioria es el nuevo presidente del Club Defensores del Oeste

El Club Defensores del Oeste, una de las instituciones deportivas de mayor crecimiento en el último tiempo en nuestra ciudad, eligió nuevas autoridades en Asamblea además de aprobar la venta de la sede ubicada en calle Aarón Castellanos para llevar las actividades que allí se realizan al predio de calle Hohenfels.

Autoridades del Club Defensores del Oeste expusieron en Asamblea de socios el proyecto de venta de la sede ubicada en calle Aarón Castellanos, que fue autorizada, para continuar con obras y nuevas construcciones en el Campo de Deportes “Francisco Fernández” donde se trasladaran las actividades, principalmente bochas con un interesante objetivo de llevar canchas sintéticas para torneos internacionales.

Posteriormente se realizó la Asamblea Anual donde, entre otros puntos, se realizó la renovación parcial de la Comisión Directiva en la cual se destaca la llegada de César Gioria como nuevo Presidente. Además se destacan los nombres de Lucas Verón como Vicepresidente, Nicolás Canesini como Tesorero y Walter Zacarías como Revisor de Cuentas.

Luego de cuatro años como presidente y muchos más como activo participante e integrante de comisiones directivas Gustavo González se alejó del club dejando además una carta abierta al público que se comparte a continuación:

15 de Diciembre de 2017

Despedida no es hasta siempre, sino hasta pronto…

Hace cuatro años tomé las riendas de esta Gran Institución como lo es Defensores. Un reto

importante e ilusionante cargado de momentos inolvidables, algunos con sabor agridulce y otros a

gloria de los que he aprendido y crecido hasta hacer en conjunto con todos ustedes un club a la

altura de las exigencias.

Hoy me siento una persona afortunada que ha puesto lo mejor de sí al servicio de la institución.

Consciente de que siempre se espera el acierto, intenté lograrlo con toda mi voluntad y sabedor de

que no siempre lo he conseguido necesariamente he de pedir perdón por los errores que haya podido

cometer.

El Defensores que encontré en el 2004 cuando formé parte en la comisión era bien distinto al actual.

Sin entrar en cuestiones deportivas, que todos bien sabemos son arbitrarias y muchas veces del azar,

me enorgullece ver que hoy somos más fuertes como institución, formadores de valores, buenas

personas y que hemos mejorado en infraestructura.

Del mismo modo, dejo patente mi reconocimiento a cada uno de los miembros de la Comisión

saliente y que quedan; con cuya voluntad y dedicación se consiguió tanto.

Asimismo, quiero mostrar mi sincero sentimiento de gratitud a todos aquellos organismos, empresas,

instituciones, periodismo y particulares que han colaborado con esta institución ayudándome en el

trabajo y responsabilidad que me tocó ejercer.

Miro al futuro sabiendo que este es, sin duda, el momento adecuado para hacer mi relevo por una

nueva generación de personas preparadas y dispuestas a seguir impulsando al querido Defensores.

ETERNAMENTE AGRADECIDO.

Estas dos palabras son las que mejor explican lo que siento en estos momentos, por todo ello quiero

decir GRACIAS.

GRACIAS: a los magníficos colaboradores, socios, integrantes del cuerpo técnico presente y los que

pasaron durante mi aprendizaje haciendo posible mi formación desde los vestuarios como ayudante,

hasta tener el cargo que ocupé. Sin su esfuerzo y su compromiso diario no seríamos el Defensores

que ahora dejo.

GRACIAS: a todas las personas con las que durante estos años coincidí, discrepé, ayudé o me

ayudaron. De todos he recibido enseñanzas que me han permitido intentar mejorar cada día.

GRACIAS: a mi familia y amigos por haber sufrido y disfrutado conmigo. Sin ellos no habría podido

ofrecer lo mejor de mí.

GRACIAS: a los Jugadores que entendieron el mensaje. Desde chicos compartimos muchos

momentos de vestuarios, peleas, abanos de festejos. Hoy puedo verlos tan grandes como personas

de bien y compañeros en equipo. Cuando menos lo piensen, se les va a dar la alegría futbolística que

tanto desean. Y, por encima de todo, GRACIAS familia azul grana.

GRACIAS por su cariño, GRACIAS por el respeto, GRACIAS por su aliento. Jamás hubiésemos

conseguido nuestros objetivos sin todos ustedes.

Llevaré siempre con orgullo el haber sido presidente del DEFE, equipo en el que se inicio mi hijo

desde muy pequeño. Les deseo a todos tengan unas muy felices fiestas y que en el 2018 se les cumplan todos los deseos… NOS VEREMOS PRONTO.

Gustavo González