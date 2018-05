César Gioria: “Defensores es un club que proyecta y crece constantemente”

La Comisión Directiva del Club Defensores del Oeste transita sus primeros meses al frente de la institución con diversos trabajos y ambiciosos proyectos deportivos e institucionales a futuro.

El grupo de trabajo conducido por César Gioria lleva adelante diversas obras en su predio deportiva y se encuentra a la búsqueda de un nuevo espacio físico para la construcción de más campos de juego. “Los primeros meses de la gestión nos costó un poco pero nos fuimos acomodando y hoy cada miembro de comisión está ocupado con algo dentro del club y eso es lo más importante cuando cada uno sabe cuál es la tarea asignada y trabaja para ese fin”, sostiene César Gioria, presidente de la institución.

¿Cada dirigente qué función cumple en un club que está en continuo crecimiento?

– Nuestro objetivo desde que iniciamos esta gestión es que los integrantes de la Comisión Directiva se sientan útiles. Cada uno debe saber qué hacer dentro del club porque se necesitan personas en diversos ámbitos. Hay chicos en Inferiores, otro grupo trabaja con fútbol de Reserva y Primera División, están los dirigentes que se ocupan de la cancha haciendo un gran trabajo, los dirigentes encargados de salones e instalaciones y así cada uno ocupa un lugar. Son muchas las responsabilidades y las cosas por hacer y debemos estar atentos y con los ojos bien abiertos porque las necesidades son importantes y hay que responder por ellas.

¿El Defensores alejado de la ciudad que estaba en el medio del campo hoy necesita más espacio?

– Hubo una época donde ir a practicar a Defensores quedaba lejos y parecía que nos estábamos yendo a Humboldt de lo lejos que estaba del centro de Esperanza y la realidad de hace un tiempo a esta parte es que a Defensores lo rodeó la urbanización y quedó dentro de la ciudad y la realidad es que el club está quedando chico porque cada vez más deportistas entrenan en el club, utilizan las instalaciones y eso nos exige tener que expandirnos para crecer y brindar mayores comodidades.

Necesitamos expandirnos y queremos hacerlo para el oeste para respetar nuestra esencia pero tampoco es fácil poder concretar una compra de un espacio físico. Los elementos para hacerlo están pero hay campos que están con cultivos o ganado y nos los venden y otros sin nada pero cuando uno habla con los propietarios, no tienen intenciones de venderlos. Estamos barajando diferentes alternativas. Tenemos la intención de compra de un predio para sumar instalaciones y si no aparece nada alrededor del estadio no nos quedará otra que irnos un poco más lejos aunque como crece Esperanza lo que hoy parece lejos de acá a unos diez años estará dentro del casco urbano. Mientras tanto nos acomodamos los horarios para que haya un orden dentro del predio actual y todos puedan entrenar mientras seguimos en la búsqueda y espera de otro espacio físico para sumar.

¿Es una muestra que hay proyectos ambiciosos en la institución?

Sí los hay y muy buenos para la comunidad deportiva y social de Defensores del Oeste. Estamos trabajando para la construcción de un playón de handball que muy bien terminado tiene un costo aproximado de $ 5 millones entonces estamos haciendo números y gestionando fondos para no afectar la economía del club. La historia marca a la institución como un club de bochas y fútbol pero los tiempos cambian no queremos solamente quedarnos en uno o dos deportes y así estamos expandiéndonos a nuevas propuestas deportivas para poder brindarlas a la ciudadanía.

Esta semana recibimos un subsidio de $ 150 mil del Gobierno de la Provincia que gestionamos en su momento que será destinado para el playón de handball. Entre otros proyectos está en marcha el recambio de luces del campo de juego auxiliar por luces led a través del Programa Nacional Clubes Argentinos. Estos programas y gestionan se logran siendo insistentes y en eso trabajamos y así desde la Vicegobernación de Santa Fe tenemos en marcha la pronta instalación de termotanques solares que reemplazarán los calefones eléctricos que permitirá en la zona de vestuarios locales, visitantes y de árbitro una mayor comodidad a la hora del baño.

También estamos proyectando la construcción de una tribuna en el sector visitante y también acomodar una tribuna para el sector local del estadio. Estamos trabajando en cada detalle que necesita el club y si podemos soñar, avanzar y proyectar es porque el club no tiene deudas. Parece fácil decir que no hay deudas pero el trabajo para poder llegar a eso es mucho y ayudan los subsidios que se piden y son bajados como así también los beneficios que hacemos y tenemos respuesta. La cuota social ayuda pero no podemos cargarle todo al socio por eso estamos manteniendo una cuota baja y a veces pensar en subir la cuota es un golpe al bolsillo de los padres en tiempos difíciles y sabemos que los chicos en Defensores están muy bien contenidos.

¿Cuál es el gasto fijo que tiene Defensores del Oeste cada mes?

Hay gastos o inversiones extras que se dan todos los meses y en mayo por ejemplo fue el resembrado del campo de juego principal que terminó saliendo $ 24 mil sin contar la semilla que la compramos a principio de año y vino gente de Colón de Santa Fe a hacernos el trabajo y todo es plata. Preferimos no cargar la cuota social pero si insistimos con los beneficios por eso ahora en la calle se está ofreciendo un Bono Contribución con motos y órdenes de compra para sortear. Esos ingresos nos ayudan a solventar los gastos extras que escapan a un presupuesto promedio mensual.

Defensores del Oeste siendo muy austero sumando gastos de luz, agua, sin contar el costo de abrir la cancha los fines de semana estamos hablando de un gasto que va de los $ 75 a 80 mil pesos por mes para el normal funcionamiento del club. Es un número importante que debemos cubrir cada mes y Defensores no tiene 500 socios para cubrir ese costo. No nos olvidemos que la institución está pronta a cumplir 65 años es uno de los clubes más jóvenes de la ciudad y por ende la masa societario no es abundante porque fue el último club en nacer en Esperanza y por eso muchas veces el apoyo no es mayor para llevar adelante cada proyecto establecido y a la vez remarco el esfuerzo de toda la familia de Defensores del Oeste que a destajo trabaja para tener un club modelo en la ciudad.