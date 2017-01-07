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Sábado, 07 de enero · 09:28 Hs

07/01/2017 Comentarios (0) Vistas: 1103 Locales, Noticias, Sociales

Carnave repartió regalos en cuatro provincias argentinas

2 Motos, 10 TV 32″ LCD, 21 Tablets, Microondas, Secarropas, Bicicletas y muchos obsequios más se sortearon este viernes, entregando más de 1 premio a cada uno de los 60 locales de ventas Carnave.

Con la presencia de representantes de la firma, junto a medios de prensa, clientes y con la fiscalización del Escribano Carlos Wagner, se desarrolló como estaba previsto, el Sorteo “Gigante” Anual.

Como dato saliente, un cliente de Esperanza y otro de la localidad de San Vicente, fueron los ganadores de las motos.

Desde la empresa agradecieron la confianza de todos los clientes que totalizaron unos 150 mil cupones participantes.

Aquí los 62 ganadores de los sorteos realizados en la tarde de este viernes en el local comercial Carnave ubicado en Rivadavia esquina Güemes de Esperanza.

ORDEN REGALO NOMBRE Y APELLIDO LOCALIDAD LOCAL CARNAVE
1 MOTOCICLETA CORVEN ENERGY DANIEL MANGOL ESPERANZA ESPERANZA
2 MOTOCICLETA CORVEN ENERGY EVANGELINA BARBERO SAN VICENTE SAN VICENTE
3 TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT OSVALDO LEZCANO ESPERANZA ESPERANZA 2
4 TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT CARMEN CONI HUMBOLDT HUMBOLDT
5 TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT ZAIDA GEREZ RAFAELA RAFAELA 13
6 TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT GERMAN PAGLIERO SUNCHALES SUNCHALES 14
7 TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT NORA FLANCHINI GALVEZ GALVEZ 1
8 TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT MARIANELA AVAYAY TOSTADO TOSTADO 1
9 TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT MARIA FERNANDA MENDOZA SAN JAVIER SAN JAVIER
10 TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT SUSANA GIECO SANTA CLARA BUENA VISTA SANTA CLARA BUENA VISTA
11 TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT ISABEL RASPO MORTEROS MORTEROS
12 TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT OVIDIO MANSILLA MARCOS JUAREZ MARCOS JUAREZ
13 MICROONDAS ATMA 20 LTS. AIDA DORADO ESPERANZA ESPERANZA 1
14 MICROONDAS ATMA 20 LTS. PABLO BUSTOS RAFAELA RAFAELA 10
15 MICROONDAS ATMA 20 LTS. JUAN MADERA SAN VICENTE SAN VICENTE
16 MICROONDAS ATMA 20 LTS. ELDA LORAIZO CERES CERES 1
17 MICROONDAS ATMA 20 LTS. SILVIA DE TAMER SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS
18 SECARROPAS DREAN NORA SPINDOLA RAFAELA RAFAELA 12
19 SECARROPAS DREAN CINTHIA LEGUINA TUCUMAN TUCUMAN 31
20 SECARROPAS DREAN GISELA VEGA EL TREBOL EL TREBOL
21 SECARROPAS DREAN HERNAN PARNISARI CASILDA CASILDA
22 BICICLETA PLAYERA PONTINA CAROLINA SIVERA SAN JERONIMO NORTE SAN JERONIMO NORTE
23 BICICLETA PLAYERA PONTINA EDUARDO ZENKLUSEN RAFAELA RAFAELA 60
24 BICICLETA PLAYERA PONTINA RICARDO BORIS SANTA FE SANTA FE 27
25 BICICLETA PLAYERA PONTINA NORMA NAZZI BRINKMANN BRINKMANN
26 BICICLETA PLAYERA PONTINA OSMAR COMPAGNON SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL
27 BICICLETA PLAYERA PONTINA JORGELINA BARCO HELVECIA HELVECIA
28 BICICLETA PLAYERA PONTINA GERMAN MATOS CAÑADA DE GOMEZ CAÑADA DE GOMEZ
29 BICICLETA PLAYERA PONTINA VANINA NIEVA HUMERTO 1 HUMBERTO 1
30 BICICLETA PLAYERA PONTINA LORENA SCHALLER CAYASTA CAYASTA
31 BICICLETA PLAYERA PONTINA MONICA PERALTA VILLA TRINIDAD VILLA TRINIDAD
32 TABLET CX  9006 7″ MARCELA MERGEN ESPERANZA ESPERANZA 4
33 TABLET CX  9006 7″ ANDREA ENGLER ESPERANZA ESPERANZA 5
34 TABLET CX  9006 7″ SILVINA RAVELLI FRANK FRANK
35 TABLET CX  9006 7″ MONICA GONZALEZ RAFAELA RAFAELA 11
36 TABLET CX  9006 7″ VERONICA MARTINEZ SUNCHALES SUNCHALES 19
37 TABLET CX  9006 7″ FELIX CASINERIO SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO
38 TABLET CX  9006 7″ JONATAN SQUAGLIA SAN JUSTO SAN JUSTO 45
39 TABLET CX  9006 7″ JUAN NOVERO SAN JORGE SAN JORGE
40 TABLET CX  9006 7″ FABIANA RODRIGUEZ TUCUMAN TUCUMAN 30
41 TABLET CX  9006 7″ LAURA MANSILLA MARIA JUANA MARIA JUANA
42 TABLET CX  9006 7″ LOURDES BARRETO CERES CERES 2
43 TABLET CX  9006 7″ JORGE CASTRO HERSILIA HERSILIA
44 TABLET CX  9006 7″ SILVINA MACAGNO SAN GUILLERMO SAN GUILLERMO
45 TABLET CX  9006 7″ MIRTA RIUILLE CORDOBA CORDOBA RECTA MART.
46 TABLET CX  9006 7″ LILIA KEES ROMANG ROMANG
47 TABLET CX  9006 7″ TERESITA LUNA SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO FRANQ
48 TABLET CX  9006 7″ LUNA CAMINO SUARDI SUARDI
49 TABLET CX  9006 7″ GERARDO CAPAN CORDOBA CORDOBA 2
50 TABLET CX  9006 7″ SILVIA DUARTE SAN GERONIMO DEL SAUCE SAN CARLOS
51 TABLET CX  9006 7″ ALEJANDRA JUNCO ANGELICA ANGELICA
52 TABLET CX  9006 7″ LORENA GAMBOA SANTA ROSA CALCHNES SANTA ROSA CALCHINES
53 JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS. DIANA SCOTA SAN JUSTO SAN JUSTO 44
54 JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS. JOSE LUIS SALINA TAFI VIEJO TAFI VIEJO 32
55 JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS. ADRIANA APAS LAS ROSAS TUCUMAN TUCUMAN 33 BANDA RIO SALI
56 JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS. VERONICA ABDELA SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO
57 JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS. NATALIA CHENA SANTA FE SANTA FE 25
58 JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS. LAURA DIAZ QUIMILI QUIMILI
59 JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS. ROCIO BROGIN GALVEZ GALVEZ 2
60 JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS. NATALIA MAZZUCHINI SELVA SELVA
61 JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS. GUSTAVO GIMENEZ BANDERA BANDERA
62 JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS. MARISOL MAIDANA TOSTADO TOSTADO 2
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