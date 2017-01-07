Carnave repartió regalos en cuatro provincias argentinas

2 Motos, 10 TV 32″ LCD, 21 Tablets, Microondas, Secarropas, Bicicletas y muchos obsequios más se sortearon este viernes, entregando más de 1 premio a cada uno de los 60 locales de ventas Carnave.
Con la presencia de representantes de la firma, junto a medios de prensa, clientes y con la fiscalización del Escribano Carlos Wagner, se desarrolló como estaba previsto, el Sorteo “Gigante” Anual.
Como dato saliente, un cliente de Esperanza y otro de la localidad de San Vicente, fueron los ganadores de las motos.
Desde la empresa agradecieron la confianza de todos los clientes que totalizaron unos 150 mil cupones participantes.
Aquí los 62 ganadores de los sorteos realizados en la tarde de este viernes en el local comercial Carnave ubicado en Rivadavia esquina Güemes de Esperanza.
|ORDEN
|REGALO
|NOMBRE Y APELLIDO
|LOCALIDAD
|LOCAL CARNAVE
|1
|MOTOCICLETA CORVEN ENERGY
|DANIEL MANGOL
|ESPERANZA
|ESPERANZA
|2
|MOTOCICLETA CORVEN ENERGY
|EVANGELINA BARBERO
|SAN VICENTE
|SAN VICENTE
|3
|TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT
|OSVALDO LEZCANO
|ESPERANZA
|ESPERANZA 2
|4
|TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT
|CARMEN CONI
|HUMBOLDT
|HUMBOLDT
|5
|TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT
|ZAIDA GEREZ
|RAFAELA
|RAFAELA 13
|6
|TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT
|GERMAN PAGLIERO
|SUNCHALES
|SUNCHALES 14
|7
|TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT
|NORA FLANCHINI
|GALVEZ
|GALVEZ 1
|8
|TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT
|MARIANELA AVAYAY
|TOSTADO
|TOSTADO 1
|9
|TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT
|MARIA FERNANDA MENDOZA
|SAN JAVIER
|SAN JAVIER
|10
|TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT
|SUSANA GIECO
|SANTA CLARA BUENA VISTA
|SANTA CLARA BUENA VISTA
|11
|TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT
|ISABEL RASPO
|MORTEROS
|MORTEROS
|12
|TV LED 32″ PHILCO LD 3225 HT
|OVIDIO MANSILLA
|MARCOS JUAREZ
|MARCOS JUAREZ
|13
|MICROONDAS ATMA 20 LTS.
|AIDA DORADO
|ESPERANZA
|ESPERANZA 1
|14
|MICROONDAS ATMA 20 LTS.
|PABLO BUSTOS
|RAFAELA
|RAFAELA 10
|15
|MICROONDAS ATMA 20 LTS.
|JUAN MADERA
|SAN VICENTE
|SAN VICENTE
|16
|MICROONDAS ATMA 20 LTS.
|ELDA LORAIZO
|CERES
|CERES 1
|17
|MICROONDAS ATMA 20 LTS.
|SILVIA DE TAMER
|SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS
|SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS
|18
|SECARROPAS DREAN
|NORA SPINDOLA
|RAFAELA
|RAFAELA 12
|19
|SECARROPAS DREAN
|CINTHIA LEGUINA
|TUCUMAN
|TUCUMAN 31
|20
|SECARROPAS DREAN
|GISELA VEGA
|EL TREBOL
|EL TREBOL
|21
|SECARROPAS DREAN
|HERNAN PARNISARI
|CASILDA
|CASILDA
|22
|BICICLETA PLAYERA PONTINA
|CAROLINA SIVERA
|SAN JERONIMO NORTE
|SAN JERONIMO NORTE
|23
|BICICLETA PLAYERA PONTINA
|EDUARDO ZENKLUSEN
|RAFAELA
|RAFAELA 60
|24
|BICICLETA PLAYERA PONTINA
|RICARDO BORIS
|SANTA FE
|SANTA FE 27
|25
|BICICLETA PLAYERA PONTINA
|NORMA NAZZI
|BRINKMANN
|BRINKMANN
|26
|BICICLETA PLAYERA PONTINA
|OSMAR COMPAGNON
|SAN CRISTOBAL
|SAN CRISTOBAL
|27
|BICICLETA PLAYERA PONTINA
|JORGELINA BARCO
|HELVECIA
|HELVECIA
|28
|BICICLETA PLAYERA PONTINA
|GERMAN MATOS
|CAÑADA DE GOMEZ
|CAÑADA DE GOMEZ
|29
|BICICLETA PLAYERA PONTINA
|VANINA NIEVA
|HUMERTO 1
|HUMBERTO 1
|30
|BICICLETA PLAYERA PONTINA
|LORENA SCHALLER
|CAYASTA
|CAYASTA
|31
|BICICLETA PLAYERA PONTINA
|MONICA PERALTA
|VILLA TRINIDAD
|VILLA TRINIDAD
|32
|TABLET CX 9006 7″
|MARCELA MERGEN
|ESPERANZA
|ESPERANZA 4
|33
|TABLET CX 9006 7″
|ANDREA ENGLER
|ESPERANZA
|ESPERANZA 5
|34
|TABLET CX 9006 7″
|SILVINA RAVELLI
|FRANK
|FRANK
|35
|TABLET CX 9006 7″
|MONICA GONZALEZ
|RAFAELA
|RAFAELA 11
|36
|TABLET CX 9006 7″
|VERONICA MARTINEZ
|SUNCHALES
|SUNCHALES 19
|37
|TABLET CX 9006 7″
|FELIX CASINERIO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|38
|TABLET CX 9006 7″
|JONATAN SQUAGLIA
|SAN JUSTO
|SAN JUSTO 45
|39
|TABLET CX 9006 7″
|JUAN NOVERO
|SAN JORGE
|SAN JORGE
|40
|TABLET CX 9006 7″
|FABIANA RODRIGUEZ
|TUCUMAN
|TUCUMAN 30
|41
|TABLET CX 9006 7″
|LAURA MANSILLA
|MARIA JUANA
|MARIA JUANA
|42
|TABLET CX 9006 7″
|LOURDES BARRETO
|CERES
|CERES 2
|43
|TABLET CX 9006 7″
|JORGE CASTRO
|HERSILIA
|HERSILIA
|44
|TABLET CX 9006 7″
|SILVINA MACAGNO
|SAN GUILLERMO
|SAN GUILLERMO
|45
|TABLET CX 9006 7″
|MIRTA RIUILLE
|CORDOBA
|CORDOBA RECTA MART.
|46
|TABLET CX 9006 7″
|LILIA KEES
|ROMANG
|ROMANG
|47
|TABLET CX 9006 7″
|TERESITA LUNA
|SANTIAGO DEL ESTERO
|SANTIAGO DEL ESTERO FRANQ
|48
|TABLET CX 9006 7″
|LUNA CAMINO
|SUARDI
|SUARDI
|49
|TABLET CX 9006 7″
|GERARDO CAPAN
|CORDOBA
|CORDOBA 2
|50
|TABLET CX 9006 7″
|SILVIA DUARTE
|SAN GERONIMO DEL SAUCE
|SAN CARLOS
|51
|TABLET CX 9006 7″
|ALEJANDRA JUNCO
|ANGELICA
|ANGELICA
|52
|TABLET CX 9006 7″
|LORENA GAMBOA
|SANTA ROSA CALCHNES
|SANTA ROSA CALCHINES
|53
|JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS.
|DIANA SCOTA
|SAN JUSTO
|SAN JUSTO 44
|54
|JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS.
|JOSE LUIS SALINA
|TAFI VIEJO
|TAFI VIEJO 32
|55
|JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS.
|ADRIANA APAS
|LAS ROSAS TUCUMAN
|TUCUMAN 33 BANDA RIO SALI
|56
|JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS.
|VERONICA ABDELA
|SANTIAGO DEL ESTERO
|SANTIAGO DEL ESTERO
|57
|JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS.
|NATALIA CHENA
|SANTA FE
|SANTA FE 25
|58
|JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS.
|LAURA DIAZ
|QUIMILI
|QUIMILI
|59
|JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS.
|ROCIO BROGIN
|GALVEZ
|GALVEZ 2
|60
|JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS.
|NATALIA MAZZUCHINI
|SELVA
|SELVA
|61
|JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS.
|GUSTAVO GIMENEZ
|BANDERA
|BANDERA
|62
|JARRA ELÉCTRICA ATMA 1,75 LTS.
|MARISOL MAIDANA
|TOSTADO
|TOSTADO 2
Etiquetas: CARNAVE, ESPERANZA, MOTO, PREMIOS, SORTEO, TV LED