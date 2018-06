Carlos Menem debió sentarse por quinta vez en el banquillo de los acusados

Con dos condenas y una absolución en su haber y otro juicio en pleno trámite, el ex Presidente y actual senador Carlos Saúl Menem comenzó a afrontar este miércoles en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py su quinto juicio oral y público en el banquillo de los acusados tras su paso por la Casa Rosada en la década del noventa.

En este caso se trata de la presunta comisión del delito depeculado, castigado con hasta diez años de prisión, por la venta del predio de La Rural, en el barrio de Palermo, por parte del Estado a la Sociedad Rural Argentina (SRA) a través de un decreto. La venta se hizo en 1991 por unos 30 millones de pesos/dólares cuando las tasaciones determinaron que el terreno y sus construcciones valían “por lo mínimo” unos 130 millones de pesos/dólares.

Puntual, el ex Presidente se presentó en los tribunales de Comodoro Py poco antes de las 10.30 acompañado por su hija Zulemita y su abogado, Omar Daer. Entre los acusados también se encuentra el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, que al igual que Menem vestía una camisa celeste debajo de su traje. El ex Presidente ocupó la primera fila de las sillas frente al tribunal que lo juzga, mientras que Cavallo lo hizo en la fila inmediatamente detrás, junto a la pared.

Tanto Menem como Cavallo se retiraron antes de la lectura completa de la acusación, dividida en dos tramos -uno por la mañana y el otro por la tarde- pero el miércoles próximo también deberán estar presentes para decir personalmente si quieren ampliar sus declaraciones indagatorias o si se remiten a lo ya afirmado durante la instrucción de la causa, a cargo del juez Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli.

Tal el procedimiento, la primera jornada del juicio se insumió en la lectura del auto de elevación del caso a juzgamiento y de la acusación de la fiscalía. El quinto enjuiciamiento del ex Presidente está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF2), integrado por dos de sus jueces titulares, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, más un colega del TOCF1, José Michilini.

El TOCF2 -con Gorini y Giménez Uriburu más Jorge Tassara- tiene a su cargo el otro juicio oral y público que tiene en marcha el ex presidente, en este caso por el presunto encubrimiento de los autores del atentado terrorista de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Esta causa transita por la etapa de los alegatos y tras ellos se sabrá si el ex Presidente es condenado.

Menem ya tiene dos condenas que aún no están firmes y por ello permiten que esté en libertad. Se trata de las causas por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia a mediados de los 90 -allí se le impuso una pena de siete años de prisión- y la de los sobresueldos pagados a los funcionarios de su gobierno, por lo que fue sentenciado a pasar cuatro años y medio en la cárcel.

En caso de confirmarse una de esas dos condenas, actualmente a estudio de la Cámara Federal de Casación Penal desde hace varios meses, el ex Presidente debería ir automáticamente a la cárcel, aunque como es senador nacional la Justicia deberá pedir su desafuero a la Cámara Alta. Aún así, en caso de ser desaforado, Menem tendría la chance de la prisión domiciliaria dada su avanzada edad.

Menem fue absuelto por prescripción del delito en el quinto juicio que debió afrontar tras su paso por la función pública como titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Fue por la presunta omisión maliciosa de unos 600 mil dólares en su declaración jurada de bienes por una indemnización que había cobrado del Estado por su detención ilegal durante la dictadura y que había depositado en un banco suizo.

Junto con Menem y Cavallo, en el caso de la venta del predio de La Rural son también juzgados el ex titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales del Ministerio de Economía Matías Ordóñez y el ex director de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales y titular de la Administración General de Inmuebles Fiscales de la cartera económica Gastón Figueroa Alcorta, entre otros, incluidos ex directivos de la SRA.

Menem y Cavallo están acusados de haber sorteado la intervención del Congreso para que aprobara o no la venta, así como también la de otros organismos del Estado que debieran haber actuado en el caso. Además, durante la instrucción de la causa, al ser procesados, se sostuvo que enajenaron a “precio vil” el costoso terreno ubicado frente a Plaza Italia y el Zoológico y lindero con la Embajada de los Estados Unidos.