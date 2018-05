Cappiello “lamentaría muchísimo” que la Corte permita el ingreso de Farmacity

Rosario 3. – El ex ministro de Salud de Santa Fe y actual senador departamental por Rosario, Miguel Cappiello, aseguró que “lamentaría muchísimo” que un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilite el ingreso de Farmacity a la provincia, a contramano de una ley vigente que pone límites a esa cadena de locales.

Cappiello recordó que Farmacity, la firma vinculada al vicejefe de Gabinete Mario Quintana, intentó desembarcar en Santa Fe en 2009 y en 2016.

“En 2009 yo era ministro de Salud y me pidieron una entrevista. Se las di en Rosario. Vinieron dos abogados, uno local, donde manifestaron que dada la vigencia de la ley de farmacias en Santa Fe ellos no podían abrir locales comerciales”, introdujo el senador provincial en el programa La primera de la tarde (Radio 2).

“Yo respaldé esa ley porque en una farmacia es un servicio público tiene que estar como titular un farmacéutico, un profesional que garantice la trazabilidad del medicamento”, continuó Cappiello y señaló que esa cadena nacional tiene un objetivo más comercial.

El ex ministro recordó que los enviados de la empresa “se pusieron algo nerviosos, y yo les dije por qué en Rosario y no en Florencia, que también está en Santa Fe, y ellos me contestaron muy mal”. “Entonces me levanté, abrí la puerta y di por terminada la entrevista”, dijo y añadió que en 2016 sucedió algo similar.

Cerca pero no en Santa Fe, las sucursales de Farmacity.

“En la provincia de Santa Fe estamos defendiendo fuentes de trabajo y a los profesionales. Por eso lamentaría muchísimo que la Corte Suprema pueda emitir ese fallo (por una causa similar en provincia de Buenos Aires)”, señaló Cappiello. En Rosario, Santa Fe y Rafaela sí existen tres locales comerciales de esa cadena pero bajo el nombre Simplicity y sin ofertar medicamentos.

¿Precios más bajos?

El senador departamental anticipó que, en ese caso, desde el oficialismo “iríamos hasta las últimas consecuencias para evitar que una cadena nos quite la posibilidad de trabajo a farmacias locales, porque es un emporio farmacéutico que fija precios y medicamentos, hasta se puede comprar dólares porque son polirubros”.

Al ser consultado por el periodista Sergio Roulier sobre un eventual reducción de los precios en las sucursarles de esa empresa, Cappiello observó: “Seguramente al principio. Lo que hemos estudiado de este grupo es que arrancan con precios muy baratos pero una vez que han ganado el mercado el precio empieza a cambiar, sobre todo si logran que cierren las pequeñas famarcias”.

Esta semana, en la previa a la decisión de la Corte Suprema para ampliar o no el negocio de Farmacity, Quintana, el número dos del jefe de Gabinete Marcos Peña reconoció que aún tiene acciones de la firma pero aseguró que desde que asumió su cargo en la gestión de Mauricio Macri se alejó de la conducción.

Sobre un informe de Jorge Lanata, a pesar de que solo tiene el 3% de las acciones, controla más del 50% de las decisiones en el directorio de esa compañía y no lo blanqueó en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA).

“No tomé ninguna decisión, ni tuve ninguna influencia ni participé en ninguna reunión de Directorio en nada que tenga que ver en la compañía”, respondió el funcionario en Radio Mitre.