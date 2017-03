Candela Marcuzzi se entrena con la Selección de Waterpolo

18/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 991 Deportes, Noticias, Polideportivo

La deportista esperancina e integrante de la Selección Argentina de Waterpolo, Candela Marcuzzi, contó el sacrificio y el esfuerzo que implica dedicarse a la actividad, pero también la alegría de poder representar al país y la ciudad. En abril integrará el Seleccionado que participará del Torneo Sudamericano, en Cali, Colombia.

En diálogo con la CSC Radio, Marcuzzi contó que “en abril será parte de la Selección nacional en una concentración de preparación en la que entrenarán con la Selección de Brasil con el objetivo de practicar jugadas y luego viajará a Colombia.

Contó que comenzó a practicar el deporte hace dos años y a fines de mayo del pasado ya fue convocada para la Selección. “Al principio no lo tomaba como algo serio porque no jugaba tan bien, iba a jugar y divertirme con las chicas pero cuando me llamaron de la Selección comencé a ponerme las pilas”, relató.

Contó que “hubo más de 50 chicas preseleccionadas hasta que quedaron unas 15”, entre ellas Marcuzzi.

El Torneo Sudamericano se realizará del 20 al 30 de abril en Cali, Colombia, para lo cual la joven se entrenó en triple turno durante las vacaciones. Al respecto, destacó el sacrificio y el esfuerzo que supone. “Hay que viajar a entrenar todos los fines de semana, no veo a mis amigas hace mucho y a mi familia muy poco porque ahora con las clases también se complica”, reseñó.

Finalmente manifestó sus expectativas de poder integrar el Seleccionado que participará en junio del Panamericano. “Tengo que entrenar mucho, si me pongo las pilas y entreno como hasta ahora, creo que tengo alguna posibilidad”, resumió.

