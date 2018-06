Camila Riedel: “Tengo sueños y metas para seguir creciendo con el hockey”

El buen presente de Alma Juniors en hockey sobre césped no es casualidad y el trabajo de varios años sostenido da frutos en diversos aspectos y la fuente de buenas jugadoras surgidas de Inferiores es uno de los puntos más salientes de 25 años de trabajo.

Con 15 años, Camila Riedel fue parte de la Selección Sub 18 de Santa Fe además de entrenar con el seleccionado de la ASH en Sub 16. Sus buenos desempeños la ubican como una jugadora de referencia entre las juveniles santafesinas y la joven esperancina comienza a trazarse metas relacionadas al palo y la bocha: “A nivel Selección las cosas me están saliendo bien pero mi buen momento se debe a todo lo que me da Alma Juniors como club además de mis profesores y compañeras. Estar en la Selección de Santa Fe es una causalidad de todo lo que realizo a través del club y los entrenamientos con la ASH me ayudan para seguir creciendo y perfeccionarme.

Ser parte de la Selección de Santa Fe es algo muy lindo y lo bueno es que a nivel país cada vez tienen más en cuenta a los equipos de la Asociación que llegan a jugar una competencia de clubes o selecciones. En Alma Juniors se trabaja pero estar cada vez más arriba y lo mismo pasa cuando una se pone la camiseta de la Asociación Santafesina de Hockey, lo hace con la responsabilidad de sumar y así entre todos llevar al hockey santafesino cada vez más alto. Trabajamos en equipo, bien unidas y con las metas bien claras porque es la mejor receta para cada desafío que nos planteamos”, comenta la esperancina.

Marca personal

Cursando el colegio secundario y con 15 años la jugadora de Alma Juniors sigue recorriendo su propia historia junto al hockey que se inició cuando apenas tenía 9 años: “Soy chica aún pero a veces pienso que me gustaría estudiar después del secundario y cada vez tengo más ganas de seguir el profesorado de Educación Física. Es una buena manera de poder volcar en una cancha de hockey tantos años de aprendizaje y así enseñarle a nuevas jugadores.

En lo deportivo y en lo que respecta a mi presente quiere seguir jugando en Alma Juniors pero tengo ganas el día de mañana de pegar el salto y así tener otro tipo de roce para seguir creciendo. Una cuando es jugadora y en este deporte mira para arriba y aspira a pasar por Rosario para poder llegar a jugar en Buenos Aires. Sería muy lindo poder al menos llegar a tener la experiencia que me vean en una prueba. Aspiro a trascender con el hockey porque amo este deporte pero nunca olvidarme de donde salí, mis inicios y todo lo que me da Alma Juniors y la Selección de Santa Fe”, expresó la jugadora de Alma Juniors y Selección ASH.