Buscan regular los alquileres por ley

El diputado provincial, Rubén Galassi (FPCyS) propone establecer topes en las comisiones y subirle el impuesto inmobiliario a los que tienen propiedades sin alquilar – que se utilizan con este fin – por más de un año. En este sentido agregó que “el Estado no puede estar ajeno en lo que sucede en los contratos de alquileres”.

El legislador socialista presentó un proyecto que busca regular los contratos del alquileres en la provincia. En este aspecto sostuvo por LT10 que “el Estado no puede estar ajeno en lo que sucede en los contratos”.

“Nosotros proponemos que las comisiones tengan un tope del cuatro por ciento, y que se pague en partes iguales entre el locador y el locatario”, expresó el legislador. Y agregó, además que “si hay renovación del contrato entre los mismos actores, que la comisión sea del dos por ciento. También, queremos que el impuesto inmobiliario sea pagado por el dueño de la propiedad”.

“Esta norma habilita a la API que si detecta que hay viviendas destinadas al alquiler que están desocupadas más de un año le cobre un impuesto inmobiliario diferencia, indicó Galassi. Consultado sobre las garantías, el diputado socialista expresó que entienden que “pueden ser de cualquier lugar de la provincia de Santa Fe. No puede ser que las inmobiliarias no acepten bienes que no sean de la ciudad de la propiedad”, cerró.

