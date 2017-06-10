Básquet U19: Alma Juniors ganó como visitante

Por la sexta fecha de la segunda fase del Torneo de la Asociación Santafesina de Básquetbol Alma Juniors de Esperanza venció en U19 a Macabi por 77 a 69. Almagro jugará el lunes como local frente a Santa Rosa.
CATEGORIA U 19
SEXTA FECHA SEGUNDA RUEDA
ZONA “A”: MACABI 69 -ALMA JUNIORS 77 Y KIMBERLEY 55 –COLON 49
LUNES 12 COMPLETAN
ZONA “A” : REGATAS VS RIVADAVIA
ZONA “B” : UNION STA FE –GIMNASIA : ALMAGRO – SANTA ROSA Y BANCO PCIAL –REP.DEL OESTE
BASQUETBOL ASOCIATIVO / TORNEO DOS ORILLAS
MARTES 13 –COPA DE ORO A-1 SEMIFINALES
RIVADAVIA “A” – UNION SANTA FE
COLON DE SAN JUSTO – GIMNASIA Y ESGRIMA
COPA DE PLATA: 2DA FINAL
(0) UNION DE CRESPO – (1) TALLERES DE PARANA
COPA DE BRONCE 2DA FINAL
(0) QUIQUE DE PARANA – (1) KIMBERLEY STA FE
PERMANENCIA 2DO JUEGO
(0) UNION STO TOME -(1) REP.DEL OESTE
(0) REGATAS DE CORONDA -(1) RECREATIVO “A”
Etiquetas: ALMA JUNIORS, almagro, basquet, U19