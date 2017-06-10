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Sábado, 10 de Junio · 11:47 Hs

10/06/2017 Comentarios (0) Vistas: 1207 Básquet, Deportes, Noticias

Básquet U19: Alma Juniors ganó como visitante

Por la sexta fecha de la segunda fase del Torneo de la Asociación Santafesina de Básquetbol Alma Juniors de Esperanza venció en U19 a Macabi por 77 a 69. Almagro jugará el lunes como local frente a Santa Rosa.

 

CATEGORIA U 19

SEXTA FECHA SEGUNDA RUEDA

ZONA “A”: MACABI  69  -ALMA  JUNIORS 77 Y  KIMBERLEY  55 –COLON 49

LUNES 12 COMPLETAN

ZONA “A” : REGATAS VS RIVADAVIA

ZONA “B” : UNION STA FE –GIMNASIA : ALMAGRO – SANTA ROSA Y BANCO PCIAL –REP.DEL OESTE

 

BASQUETBOL ASOCIATIVO / TORNEO DOS ORILLAS

MARTES 13 –COPA DE ORO A-1 SEMIFINALES

RIVADAVIA “A”    –  UNION SANTA FE

COLON DE SAN JUSTO  – GIMNASIA Y ESGRIMA

 

COPA DE PLATA: 2DA FINAL

(0)    UNION DE CRESPO  – (1) TALLERES DE PARANA

 

COPA DE BRONCE 2DA FINAL

(0)    QUIQUE DE PARANA   –  (1)  KIMBERLEY STA FE

 

PERMANENCIA 2DO JUEGO

(0)    UNION STO TOME   -(1)  REP.DEL OESTE

(0)    REGATAS DE CORONDA   -(1) RECREATIVO “A”

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