Basquet: Los equipos de Esperanza ya tienen el inicio de los torneos

23/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1490 Básquet, Deportes, Noticias

Las asociaciones de basquetbol de Santa Fe y Paraná confirmaron el diagrama de zonas, fixtures y comienzo de competencias para los torneos “Dos Orillas” de Primera División, Oficial U19 y por otro lado el arranque de formativas para las categorías menores del torneo de la ASB. Almagro y Alma Juniors buscarán protagonismo desde el comienzo de temporada en cada uno de los torneos organizados.

Con la llegada del mes de marzo comienza el desarrollo de los torneos de básquet de las asociaciones de Santa Fe y Paraná en sus diversas competencias.

Los equipos de Esperanza disputarán en Primera División en el torneo “Dos Orillas” mientras que en U19 y categorías formativas lo harán dentro del torneo de la ASB.

Fechas de cada partido

Torneo “Dos Orillas” – Primera División

MARTES 28 DE FEBRERO

21.30 Estudiantes A vs. GyE (A1-Bianchi)

21.30 Talleres vs. Rowing B (A2-Mendoza)

21.30 Paracao vs. Recreativo B (A2-Alaniz)

21.30 Colón (SJ) vs. Regatas SF (A1-Barovero)

21.30 Alma Juniors vs. Colón SF (A1-Grinovero)

21.30 Sanjustino vs. Unión SF (A1-Bianchi)

22.00 Almagro B vs. El Quillá (A2-Mendoza)

MIÉRCOLES 1 DE MARZO

21.30 Rowing A vs. Macabi (A1-Cantero) JUEVES 2 DE MARZO

21.30 Recreativo A vs. Almagro A (A1-Cantero)

21.30 Ciclista vs. Banco Provincial (A1-Barovero)

21.30 Kimberley vs. Estudiantes B (A2-Villani)

22.00 CUST vs. Quique (A2-Alaniz)

21.30 Santa Rosa vs. Diamantino (A2-Villani)

21.30 Regatas Coronda vs. Rivadavia B (A2-Alaniz) VIERNES 3 DE MARZO

21.30 Echagüe vs. República del Oeste (A1-Grinovero) Torneo Oficial ASB – U19 MIÉRCOLES 1 DE MARZO

21.30 Colón SF vs. El Quillá (Zona A)

21.45 GyE vs. Banco Provincial (Zona B) VIERNES 3 DE MARZO

21.30 Regatas SF vs. Kimberley (Zona A)

21.30 Unión SF vs. Almagro (Zona B)

21.30 Santa Rosa vs. CUST (Zona B) LUNES 6 DE MARZO

21.30 Macabi vs. Rivadavia Juniors (Zona B) Alma Juniors tendrá fecha libre (Zona A). Torneo Divisiones Inferiores – ASB El sábado 4 de marzo con las distintas tiras comenzará el torneo de Divisiones Inferiores Se jugará en cada zona todos contra todos a una rueda y los dos primeros cruzarán en semifinales. Los ganadores dirimirán el ganador del primer tramo del torneo. La segunda rueda será todos contra todos a dos ruedas de la zona contraria, y posteriormente en sistema playoffs se determinará el monarca anual en cada una de las divisiones. Así se jugará la 1ª fecha Zona A

Regatas Coronda vs. CUST A

Colón (SJ) vs. Regatas (SF)

Unión (SF) vs. Kimberley

Macabi vs. Banco Provincial B

Rivadavia Juniors vs. GyE B

Libre: Alma Juniors Zona B

GyE A vs. Argentino

Banco Provincial A vs. Santa Rosa

Almagro vs. Sanjustino

Colón (SF) vs. El Quillá

CUST B vs. República del Oeste

Etiquetas: ASB, basquet, INICIO, temporada, torneos