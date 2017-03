Basquet: Alma Juniors esta noche por el Oficial “Dos Orillas”

Luego del triunfo obtenido en la fecha inicial el primer equipo de Alma Juniors jugará este jueves por el Torneo “Dos Orillas” de las asociaciones de Santa Fe y Paraná. Desde las 21:30 visitará a República en Santa Fe.

El Oficial “Dos Orillas” de las asociaciones de Santa Fe y Paraná desarrolla la segunda fecha de la temporada con partidos que comenzaron el lunes, siguió el martes, continuará hoy y finalizará mañana viernes.

Aquí la fecha completa:

Torneo Dos Orillas – 2ª Fecha

Lunes 6 de marzo

Banco Provincial 55 – Colón (SJ) 72 (25-40) (A1-Barovero)

Martes 7 de marzo

Olimpia 75 – Ciclista 71 (36-43) (A1-Barovero)

Recreativo B 52 – CUST 81 (28-43) (A2-Alaniz)

Rivadavia A 79 – Rowing A 60 (38-31) (A1-Cantero)

GyE 79 – Sanjustino 54 (38-29) (A1-Bianchi)

El Quillá 58 – Talleres 66 (24-35) (A2-Mendoza) (En Colón)

Jueves 9 de marzo

21.30 Quique vs. Rivadavia B (A2-Alaniz)

21.30 Viale vs. Echagüe (A1-Grinovero)

21.30 Sionista vs. Estudiantes A (A1-Bianchi)

21.30 Diamantino vs. Kimberley (A2-Villani)

21.30 Estudiantes B vs. Unión (Crespo) (A2-Villani)

21.30 Macabi vs. Recreativo A (A1-Cantero)

21.30 República del Oeste vs. Alma (A1-Grinovero)

21.30 Regatas Coronda vs. Paracao (A2-Alaniz)

Viernes 10 de marzo

21.30 Rowing B vs. Patronato (A2-Mendoza)