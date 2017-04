Barletta: Cambiemos es la herramienta para dejar atrás la mentira y la corrupción

11/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1389 Noticias, Política

El diputado nacional Mario Barletta indicó que la apertura del local de la agrupación “Esperanza puede cambiar” “es el inicio de Esperanza como punta de lanza para que en cada pueblo, en cada ciudad, se vaya generando el espacio donde la UCR ratifica la pertenencia al espacio que hoy gobierna la Nación”.

En diálogo con la CSC Radio, Barletta sostuvo que la apertura de la sede “es un acto significativo porque como dice el slogan ‘Esperanza puede cambiar’ pero fundamentalmente es el inicio de Esperanza como punta de lanza para que en cada pueblo, en cada ciudad, se vaya generando el espacio donde la UCR ratifica la pertenencia al espacio que hoy gobierna la Nación”.

“Esto lo ratificó la Convención Nacional que es el órgano máximo de conducción del radicalismo en todo el país, de manera abrumadora. El 99 por ciento de los radicales de todo el país están convencidos que Cambiemos es la herramienta que definitivamente puede dejar atrás la mentira, tantos años de corrupción, de falta de respeto al diálogo, al que piensa diferente, de falta de respeto al funcionamiento de las instituciones”, definió.

Ratificó además que “en el ámbito de Santa Fe, no hay ninguna duda que la lista de diputados nacionales el radicalismo va a ir con la lista de Cambiemos” pero aclaró que “la Convención dejó cierto margen a través de una comisión que irá analizando la situación en cada jurisdicción, porque hay realidades diferentes y se generó esa superposición entre el Frente que constituye el radicalismo en el orden provincial cuando apareció en el orden nacional otro Frente con “socios” diferentes”.

“Esto será una situación que se deberá ir resolviendo de la mejor manera. No dudo que el radicalismo irá encolumnándose de a poco detrás de Cambiemos porque es la única opción nacional que tenemos”, sentenció.

Agregó que “está claro que cierta oposición no quiere que este país avance. Lo vivimos en marzo donde el hostigamiento ha llegado a tener una virulencia experimentada cuando quienes orquestaron el poder en otras épocas cuando los que dejaban el poder no podían soportar no seguir ostentándolo. La reacción que tuvo la ciudadanía en el 1A cuando sin ser convocada por el gobierno ni partidos políticos se expresó claramente diciendo que no iba a aceptar ser atropellada”.

Mencionó además que “se está trabajando desde hace tiempo en Esperanza y el Departamento para generar este tipo de espacios y que se escuchen las voces que queremos que la gente escuche en relación a lo que hace el gobierno nacional, incluso en la provincia de Santa Fe”. En ese sentido, marcó “dos aspectos que cambiaron significativamente entre la gestión anterior y la actual: la inversión en infraestructura productiva y el combate de la inseguridad y el narcotráfico”.

Etiquetas: cambiemos, ESPERANZA PUEDE CAMBIAR, JOSÉ CORRAL, MARIO BARLETTA, SEDE PARTIDARIA, ucr