Barco: “Estoy disfrutando el momento que estoy viviendo”

Se inició la temporada 2017 / 2018 para la Primera C y el esperancino Jonatan Barco debutó con la camiseta de Sportivo Barracas el pasado lunes en la derrota de su equipo ante Villa San Carlos por 2 a 1.

El ex Unión de Esperanza y Sportivo Suardi jugó desde el arranque y fue reemplazo en segundo tiempo en el partido que se jugó en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El delantero, goleador las últimas tres temporadas de Liga Esperancina de Fútbol, después de su debut comentó: “Llegué muy ansioso al partido. Vengo del ámbito muy distinto y de golpe estar en un nivel profesional fue muy nuevo para mí y antes del partido tenía muchos nervios por una suma de alegría y expectativa. Lo bueno es que una vez que comencé el partido me fui acomodando y las cosas fueron saliendo de a poco. En lo personal satisfecho porque debuté desde el arranque, pero en lo colectivo si bien comenzamos ganando, nos dieron vuelta el partido y perdimos y ese es el sabor amargo que me queda”, comentó Barco.

A su vez el delantero agregó: “Vengo de muchos años viviendo de una manera, con una rutina organizada y la familia y amigos bien cerca y de golpe me encuentro lejos de casa en Buenos Aires y lleva un tiempo ese tipo de cambios. Me propuse que el 2018 tenía que ser un año de cambios para mí y así lo hice. Primero me fui a Suardi y después se dio esta posibilidad de irme a jugar la Primera C y no lo dudé porque quiero seguir creciendo y darme la oportunidad de pelearla y seguir subiendo escalones.

Lo del lunes fue muy lindo porque debuté en una categoría profesional de AFA y lo hice jugando en un estadio de Primera División. Soy parte de un club grande del Ascenso y quiero hacer todo lo mejor para llevarlo bien arriba. Tengo sueños y estoy acá para cumplirlos”, comentó el artillero que comenzó a vestir con orgullo la casaca de “los arrabaleros”.

Lo que viene

Luego del debut de Sportivo Barracas en la Primera C con derrota ante Villa San Carlos de visitante en La Pata. El próximo lunes el equipo de Jonatan Barco volverá a jugar de visitante el lunes 27 de agosto desde las 15:30 ante Club Luján en la ciudad de Luján. El debut de local será en la fecha 3 ante General Lamadrid de local en cancha de Atlanta con día y hora a confirmar por el Comité Ejecutivo de AFA.