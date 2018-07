Baravalle: “Tratar a Esperanza como pueblo no fue un comentario despectivo”

El periodista de Fox Sports, el esperancino Jorge Baravalle, se refirió a la polémica que se generó tras la difusión de las fotos del mural sobre Leo Messi en la señal deportiva nacional. Aclaró que “presentar a Esperanza como un pueblo no fue un comentario despectivo”.

En diálogo con la CSC Radio, Baravalle contó que “durante el viernes varias personas de Esperanza me mandaron las fotos de este mural que realmente me impresionó y ya por la noche, minutos antes del programa se los mostré a la producción que consideraron que estaba buenísimo y quedaron en pasarlo al aire”.

Sobre la polémica y el comentario que molestó en la ciudad, explicó que “al presentarlo, uno de los periodistas lo presentó y dijo que era en el pueblo de Esperanza, lo cual no fue en tono despectivo sino más por la ignorancia propia de la gente de Buenos Aires, que a todo lo que es una ciudad chica para ellos es un pueblo”.

“A mí me viven haciendo ese comentario y para mí es un honor y cuando me dicen que vengo de un pueblo yo les respondo que prefiero ser de una ciudad como Esperanza antes que ser porteño”, señaló y reiteró que el comentario del periodista que presentó la nota “no fue despectivo sino de no saber”.

Aclaró además que “al terminar el programa le aclaré que Esperanza es una ciudad grande, con alrededor de 50.000 habitantes, y me pidió disculpas” por lo cual “no me pareció un comentario despectivo”.

Por otra parte, admitió que otro de sus compañeros “tuvo un comentario desafortunado respecto de la pared que a muchos les molestó, y a mí también me molestó y de hecho se lo dije al aire y también se lo dije al terminar el programa”. “Cualquiera que me escucha en Fox y en radio sabe que tengo una lucha constante en ese sentido con los porteños, y en defensa de los clubes del interior, pero lo quería aclarar porque sentí que hubo muchas personas que se sintieron afectadas”, explicó.

“El mural está buenísimo y fue uno de los videos más vistos en el Twitter de Fox. Cada vez que puedo nombro a Esperanza, incluso ligando algún reto a veces, y darle repercusión a todo lo que sea de Esperanza para mí es un gusto, por eso quien se enojó conmigo es porque no me conoce. También me dolió y molestó que un medio de Esperanza haga un comentario irónico y despectivo hacia mí porque significa que realmente no me conocen”, reflexionó.

La realidad futbolísitica de Argentina

En cuanto a lo deportivo, analizó que “no hay que quedarse solo con el durante, porque lo que pasó en la previa con la organización desde lo logístico fue un desastre y un papelón”. “El cancelar sobre la hora un amistoso y el dejar pagando al Papa, fue una vergüenza. Lo del amistoso con Israel, más allá de las cuestiones políticas que hubieron en el medio, era importante para la preparación, porque Argentina llegó al Mundial habiendo jugado un solo amistoso contra Haití, una selección de cuarto o quinto nivel”, indicó.

Agregó que “lo que sucedió durante el Mundial fue increíble, ya estaba claro que no había una relación muy buena y cercana entre el plantel y el cuerpo técnico, sobretodo con Sampaoli que también tiene sus grietas con el propio cuerpo técnico, y es bastante lógico lo que pasó”.

“Es lógico que Argentina perdiera con Croacia, que no le haya podido ganar a Islandia, que le haya ganado sufriendo a Nigeria, y también es lógico que haya perdido contra Francia porque fue un partido que en un momento estaba para perderlo 5 a 1, nunca estuvo en partido Argentina ni siquiera cuando lo fue ganando”, puntualizó.

En ese contexto deseó “que llegue un cambio porque esto no puede seguir así” y opinó que “al alejamiento de Mascherano y Biglia le van a seguir varios más, aunque creo que Messi tiene que estar”. “Mientras él quiera Messi tiene que estar en la Selección, jugando bien o mal, y esperando que Sampaoli tenga un gesto y renuncie. Está claro que después de todos los papelones no puede seguir”, cerró.