Se disputaron este viernes dos partidos del Torneo CECE de verano y ya se conoce la programación para el martes.

TORNEO DE VERANO CECE 2017

El viernes se disputaron dos encuentros en el centro Empleados de Comercio.

Papikra: 0 –

Fidel Motorep: 0 –

Amigos: 2 –

Fletes naiara: 0 –

El próximo martes se juegan los partidos suspendidos

Martes 21/02

20:30 hs Fidel Motorep vs ORL Constrc

21:30 hs Sica vs Ventas

22:30 hs Lácteos Elogio vs Luz y Fuerza

