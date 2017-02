Autoridades de Colegio de Nutricionistas de Santa Fe visitaron Esperanza

28/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1435 Locales, Noticias

Representantes del Consejo Directivo del Colegio de Nutricionistas de Santa Fe estuvieron en Esperanza con profesionales de nuestra ciudad y Las Colonias con el fin de relevar necesidades e inquietudes en la zona buscando así las gestiones para continuar creciendo y ofrecer una mejor calidad profesional dentro del departamento.

Con la presencia de Antonella Tiengo y Virginia Yodice,representantes del Colegio de Nutricionistas 1ra. Circunscripción de Santa Fe, se desarrolló en Esperanza un encuentro con profesionales del área.

En la misma se aprovechó para intercambiar conceptos, métodos de trabajo, capacitaciones y problemáticas específicas del colectivo profesional y demandas locales.

En la reunión nutricionistas de Esperanza y Las Colonias comentaron necesidades e inquietudes que serán relevadas por las representantes que expusieron sus temas buscando a través del Colegio de Nutricionistas gestiones y avances para sus profesionales.

Por otra parte se abordó la problemática y preocupaciones que genera los malos hábitos de la población, principalmente en los niños, y las estrategias a implementar para revertir esta situación buscando además reforzar el rol del Licenciado en Nutrición tanto en la consulta particular como en oferentes públicos.

Esta iniciativa que se pudo realizar en la ciudad de Esperanza es parte de una nueva política de gestión por parte del Colegio de Nutricionistas de Santa Fe que busca conocer en profundidad las necesidades de sus colegas del interior del Gran Santa Fe.

La importancia de consultar con un Nutricionista

Por qué deberías consultar una nutricionista: (aunque no haya sobrepeso)

Siempre coloco el mismo ejemplo a mis pacientes: si tuvieses la oportunidad de construir tu casa con los mejores materiales ¿elegirías utilizar los de baja calidad?

Desde ya que siempre la respuesta es No. Si uno puede, coloca lo mejor.

Sin embargo, no usamos la misma fórmula para el cuidado de nuestro organismo.

Nuestro cuerpo se construye a partir de lo que comemos, y por tanto, así como una pared se agrieta a mediano plazo si ponemos malos materiales, nuestro cuerpo también “nos pasa factura” de los desarreglos realizados.

Sin embargo, como esas consecuencias no se hacen visibles de un día para el otro, no le brindamos la importancia debida.

A veces me han preguntado, con cierta perspicacia “¿vos me asegurás que no me voy a enfermar o que voy a morir más viejo porque me cuide? ¡Tengo un (tío, primo, conocido) que nunca se cuidó y vivió 100 años!”

La realidad es que puede ser que esto sea así en algunos casos, pero la estadística no está a favor de los malos hábitos.

Una alimentación poco saludable se vincula con obesidad, diabetes, hipertensión, malestares gástricos y/o intestinales, y derivados de todos estos, problemas en articulaciones y columna (por el peso), corazón, cerebro, riñón (por hipertensión, colesterol, etc.).

De modo que puede que exista alguien que se libre de las estadísticas, pero no es lo frecuente: cuando uno no se cuida, tiene consecuencias, con el pasar de los años.

¿Pero que es comer saludable?

Bueno, en principio, claramente recomiendo consultar una nutricionista de confianza, que podrá fijar objetivos y trabajar de a un habito por vez y acompañar y contener al paciente y su familia.

Muchas personas han notado gran mejoría en su calidad de vida a partir del cambio en sus hábitos alimentarios e incluso han descubierto que mucha sintomatología (dolencia, malestares gástricos/intestinales, manifestaciones en piel, etc.) han en muchos casos desaparecido pues tenían de base una alimentación inadecuada.

¿Representará que “deje de comer”? No. Ese es un velo oscuro que quedó en nuestra profesión, heredado quien sabe de donde. Hoy el acompañamiento y la asesoría, son los que harán que el paciente logre cambiar sus hábitos de forma progresiva y ver en cada meta cumplida, una mejora en su calidad de vida.

