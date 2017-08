ASB: Regatas de Coronda venció a Almagro “B”

Anoche en el “Nido de Águilas” dio inicio la quinta fecha del Oficial “Dr. Raúl Candioti” y por Zona A2 Regatas de Coronda venció a Almagro “B” por 73 a 62. La actividad seguirá el jueves con dos partidos en Esperanza.

En el inicio de la 5ª fecha del Torneo Raúl Candioti, los pupilos de Nicolás Fernándes se impusieron en el Nido de las Águilas por 73 a 62 (parcial favorable de 42 a 35).

Almagro B 62: Caravario 18, Olivera 15, Baravalle 7, Bouvier 6, Oreggioni 0 (FI) Zanotti 14, Duran 2, Varela 0, Goddio 0, Alzugaray 0. DT: B. Rista.

Regatas Coronda 73: Acosta 5, Oronao 20, Cerliani 4, Julián Olguin 15, Pablo Gómez Paris 3 (FI) Javier Olguin 4, Miniello 4, Cáceres 7, Juan Gómez Paris 3, Flores 8. DT: N. Fernándes.

Parciales: 13-22, 35-42 y 55-56.

Árbitros: S. Quinteros y V. Soldano.

Cancha: Nido de las Águilas.

5ª FECHA – ZONA A1

JUEVES 24 DE AGOSTO

21.30 Rivadavia A vs. Colón (SJ)

21.30 Macabi vs. Regatas (SF)

21.30 Almagro A vs. República del Oeste

21.30 Alma Juniors vs. Unión (SF)

21.30 Colón (SF) vs. GyE A

5ª FECHA – ZONA A2

MARTES 22 DE AGOSTO

Almagro B 62 – Regatas Coronda 73 (35-42)

JUEVES 24 DE AGOSTO

21.30 Kimberley vs. El Quillá

21.30 GyE B vs. CUST

21.30 Banco Provincial vs. Rivadavia B

21.30 Sanjustino vs. Santa Rosa