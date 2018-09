Asaltan y patean a una mujer embarazada de 8 meses

LT 10. – Ayelén tiene una hija de 4 años y cursa el octavo mes de su segundo embarazo. El martes, salía de la sucursal del Banco Nación, ubicada en calle 7 de Marzo y Libertad de la ciudad de Santo Tomé con su hija cuando al doblar la esquina se dio cuenta que una pareja en moto se acercaba.

Preocupada por la nena que se había adelantado y temía que cruce la calle fue sorprendida por la mujer que iba de acompañante en la moto, quien la increpó pidiéndole la cartera.

Ayelén, contó por LT10 que cuando la delincuente se bajó de la moto “me pidió la cartera pero lo que yo llevaba era un monedero. Yo le dije ‘andá a laburar’, y cuando le dije eso me agarra, me tira al suelo y me pega una patada en la panza. Tuvo toda la intención de hacerme daño, con la patada me saca el aire, yo me agarré la panza y le di el monedero”.

Reviviendo el momento del robo, la joven relató que luego de pegarle le dijo: “Jodete por gila”.

Ayelén quedó tirada en el piso junto a su hija y pasaron 10 minutos hasta que alguien la asistió. “No sé si alguien vio algo pero no pasaba ni un auto para asistirme, estuve en el piso y pasa un chico que me ve. Entonces llamó a la policía y la ambulancia”, señaló por “Al Derecho y Al Revés”.

Por último, expresó: “Me austé mucho porque en el momento en que ella me pega yo no sentía que mi bebé se movía. Cuando me calmé después de media hora ya sentí los movimientos y le agradezco a quienes me atendieron”.

En cuanto a los asaltantes, indicó que luego del robo le llegaron comentarios que “es una pareja de delincuentes que todo el tiempo roban en Santo Tomé. Yo le di datos a la policía, espero que puedan ser detenidos”.