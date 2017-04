Anuncian un posible paro de estaciones de servicios

07/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 746 Noticias, Provinciales

La Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior anunció la posibilidad de realizar un paro en las estaciones de servicio de la provincia de Santa Fe para el miércoles 12, previo al inicio de la Semana Santa.

El presidente de la entidad, Alberto Boz, explicó que el sector está atravesando por una crisis, sobre todo las “estaciones de ruta o de pueblos pequeños han perdido una enorme cantidad de litros y están al borde del cierre; e incluso algunos han tomado medidas de suspensiones y despidos”.

En este sentido, aclaró que en diciembre se firmó un acta por 60 días de no tomar medidas; sin embargo “venció y no pudimos prorrogarla porque la situación no mejoró”.

Ante ello, se analiza la paralización de las actividades durante la jornada del miércoles 12.

Fuente: El Litoral

Etiquetas: COMBUSTIBLES, ESTACIONES DE SERVICIO, EXPENDIO DE COMBUSTIBLES, NAFTAS, PARO