Angelini: “Fuimos generosos con la UCR; ahora le toca al PRO”

El diputado provincial advirtió que ante la decisión de José Corral de no encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por Cambiemos, debe ser un referente de su partido quien ahora lidere la nómina. Mencionó a Roy López Molina, Gabriel Chumpitaz y Luciano Laspina.

(Por Ivanna Fux – el Litoral) – El diputado provincial Federico Angelini advirtió que la declinación de José Corral como candidato a diputado nacional por Cambiemos, habilita una nueva discusión en dicho frente político. En diálogo con El Litoral, el también presidente del PRO a nivel provincial aseguró que su partido “fue muy generoso” oportunamente cediendo el primer lugar de la lista, pero consideró que ante el nuevo escenario, “ahora le toca al PRO”.

—¿La decisión de José Corral habilita una interna en Cambiemos para definir la lista?

—Habilita a seguir charlando. El PRO en general estaba de acuerdo en que Corral encabezara la lista de diputados nacionales porque no sólo era un proyecto como legislador nacional, sino que también en el mediano plazo, permitía empezar a mostrar un proyecto de gobierno para el santafesino de cara a 2019. Dada esta definición que la verdad uno ya la veía venir, creemos que nos tenemos que sentar. Nosotros ya hemos sido generosos con la UCR, dándoles el primer lugar si era Corral, pero ahora no siendo él el candidato, le toca al PRO. Y en ese sentido vamos a avanzar.

—¿Y quién del PRO debería encabezar la lista?

—El PRO tiene posibles candidatos como Luciano Laspina, como Gabriel Chumpitaz, como Roy López Molina, que son muy fuertes tanto desde lo técnico como desde lo político. No nos olvidemos que López Molina sacó 400 mil votos hace poco tiempo como candidato a diputado provincial. Chumpitaz sacó más de cien mil votos como candidato a concejal de la ciudad de Rosario. Laspina es una persona con mucho conocimiento y manejo de las políticas económicas del gobierno nacional… Me parece que en ese sentido tenemos tres nombres conocidos por el gobierno nacional que surgen del PRO y que de alguna manera puede estar cualquiera de ellos encabezando la lista. Y luego buscamos, obviamente, la reelección de Gisela Scaglia.

—¿La UCR cedería el primer lugar?

—No es ceder o no ceder. Esto es sentarse y tratar de poner sobre la mesa qué tiene cada uno para ofrecer. El PRO está ciento por ciento comprometido con el gobierno nacional. La UCR ha tenido sus divisiones; hay dirigentes que van a apoyar al socialismo; otros, la mayoría, van a apoyar al gobierno nacional en la lista de diputados nacionales. Pero me parece que la discusión empieza de nuevo. No estando José Corral en la nómina, me parece que el PRO tiene chances muy firmes para encabezar la lista.

—¿Si no, primarias?

—Las primarias son una buena opción sabiendo que todos tenemos que trabajar para hacer la mejor elección que sirva para defender al gobierno nacional, y por sobre todo, elegir a los mejores nombres para defender a la provincia, porque no hay que olvidarse de esto; somos legisladores de Santa Fe que tenemos que defender a la provincia.