Andrés Lugli: “Sueño con el ascenso a la Liga Nacional”

La Conferencia Sur de la Liga Argentina de Basquetbol llegó a su fin el pasado domingo con la victoria de Estudiantes de Olavarría sobre Platense de Vicente López y así se consagró campeón el “Bataraz” que va ahora por el ascenso a la Liga Nacional de Basquetbol.

El jueves por la noche en Sunchales el conjunto de Libertad, conducido por Sebastián Saborido y Barrio Parque de Córdoba definirán al campeón de la Conferencia Norte que jugará la final del ascenso con Estudiantes de Olavarría,

El esperancino Andrés Lugli, surgido de Alma Juniors, es uno de los bases del equipo de Olavarría que no pudo estar el domingo en la serie final por una lesión y trabaja de la mejor forma para llegar al primer juego final por el ascenso a la Liga Nacional: “Estoy muy feliz por el campeonato obtenido y a la vez porque la lesión que sufrí no es grave y con trabajos de kinesiología ya voy a estar óptimo para la serie final por el ascenso a la Liga Nacional. No es fácil mirar el partido desde la platea. Los nervios son muchos porque uno quiere estar adentro pero lo importante es que los estudios de la pierna salieron muy bien y eso me deja tranquilo.

La Liga Argentina de Basquetbol es un torneo muy largo. Estamos nueve meses jugando sin parar y la exigencia es muy grande. Olavarría es una ciudad muy pasional donde se vive mucho el basquetbol y está el sueño de volver con Estudiantes a la Liga Nacional que es el lugar donde merecemos estar. Es un club con mucha historia y nos debemos el ascenso. Lo bueno de encarar la final es que son cinco partidos y hay tiempos para modificar o corregir cosas para seguir creciendo y quedarnos con el objetivo máximo que es el ascenso.

Estamos mirando lo que sucede en la definición de la Conferencia Norte entre Libertad de Sunchales y Barrio Parque de Córdoba. El ganador jugará la final con nosotros. Personalmente me gustaría que pase Libertad porque allí está Sebastián Saborido que fue mi entrenador en Alma Juniors y un amigo jugando como Nicolás Copello pero desde lo deportivo me gustaría enfrentarnos a Barrio Parque por una cuestión de localías que nos favorecería en la serie.

Personalmente estoy muy bien y enchufado en la final. Es dura la Liga Argentina donde hay muchos equipos un solo ascenso, descensos y equipos muy bien armados y para pelear hasta el final entonces más allá de lo deportivo es importante estar bien de la cabeza y unidos en lo grupal para hacerse fuerte como equipo.

Estudiantes de Olavarría es un club con mucha historia y grande en el basquetbol argentino donde todavía se recuerdan aquellas hazañas nacionales e internacionales de los equipos de la “Oveja” Hernández. Para mí es un honor poder vestir esta casaca y que los dirigentes como la ciudad confíen en uno es muy renconfortable. Se hace difícil estar lejos de casa y en el club me hacen sentir como uno más. Más allá de las distancias tengo el apoyo de la toda mi familia. Ellos están encima todo el tiempo pero sobre todo mi padrino Luis Desábado que está permanentemente no solo para felicitarme sino también para retarme. Mi tío Horacio también está encima y de ellos aprendo mucho.

Ahora solo resta esperar al rival y así comenzar el último tramo de este largo camino. Tengo un sueño que es jugar Liga Nacional y me encantaría cumplirlo con Estudiantes porque se lo merece el club y la ciudad que es encantadora”, expresó el juvenil de 22 años surgido de Alma Juniors con pasos por Banda Norte de Córdoba en el TNA y Central San Javier en el Torneo Federal.