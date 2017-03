Andrea Martínez firmó un convenio con el Ministerio del Interior de la Nación

15/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1459 Locales, Noticias, Política

La concejal esperancina y presidenta del cuerpo legislativo llegó a un acuerdo con el Instituto Nacional de Capacitación Política de la Nación para transferir conocimientos a instituciones y promover la participación ciudadana en diferentes ámbitos.

En el marco de la agenda de trabajos que desarrolla la Concejal Andrea Martínez Presidente del Concejo de Esperanza, ha firmado un Acta Acuerdo de Cooperación con el Dr. Fernando Bogado Director Nacional del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP) dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.

Uno de los ejes de gestión de la concejal se relaciona con la mejora de la calidad institucional, la defensa y promoción de los derechos de los ciudadanos y el fomento y capacitación de las organizaciones no gubernamentales. Y este Acuerdo aborda esta temática habida cuenta que tiene como objeto la capacitación con el fin de formar y/o perfeccionar -en conocimientos políticos no partidarios- a dirigentes y miembros de organizaciones no gubernamentales, organismos del tercer sector, entidades de la esfera educativa y académica, partidos políticos, agrupaciones políticas, gremios y sindicatos y dependencias estatales de los tres niveles de gobierno.

En virtud del mismo, la Nación se compromete a aportar los docentes, los materiales y demás elementos necesarios para brindar una formación gratuita a la comunidad de Esperanza para temas tales como Participación Ciudadana (Formando Pilares), Sistemas Electorales y Administración de Comicios, Políticas Públicas, Municipio y Gobierno Local, Gobierno Abierto, Política y Género, Gestión Ambiental, entre otros.

SOBRE EL INCAP

El Instituto Nacional de Capacitación Política tiene por cometido esencial la generación de contenidos y de espacios de transferencia de conocimiento referidos a la esfera y dinámica políticas, con el fin de brindar herramientas de análisis y prácticas que permitan y favorezcan acciones e intervenciones sobre la realidad para mejorarla y para avanzar cotidianamente en una mayor calidad y profundización de la democracia.

Etiquetas: ACUERDO, concejo, CONVENIO, Martinez, MINISTRIO INTERIOR, ONG