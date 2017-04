Amsafé denunció que la policía fue a algunas escuelas a pedir datos de docentes y directivos

04/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1035 Gremiales, Noticias, Política, Provinciales

Sonia Alesso confirmó que harán una presentación judicial para advertir sobre la ilegalidad del procedimiento que se repitió en varias instituciones de Rosario. El Ministerio de Seguridad desestimó la acusación y respondió que los agentes controlan los “corredores solidarios” para resguardar a los alumnos.

La secretaria general de Amsafé provincial y titular de Ctera, Sonia Alesso, denunció este lunes que durante la semana pasada, “la policía estuvo en algunas escuelas de Rosario averiguando datos sobre docentes y directivos”. El Ministerio de Seguridad salió al cruce de las acusaciones y respondió que “los agentes a cargo de los Corredores o Senderos Solidarios precisan de la colaboración de la comunidad educativa y por tal motivo han recabado algunos datos en las instituciones educativas”, y afirmó que “en ningún momento se piden datos personales de empleados o docentes de los establecimientos”. El hecho se produce en el marco del conflicto docente.

Según había explicado la dirigente, “los policías, presuntamente, concurren a las escuelas para recabar datos filiatorios: nombres, apellidos, situación de docentes y directivos, no de alumnos. Y eso no es legal”. En consecuencia –señaló–, “los abogados del gremio están trabajando en la presentación de una denuncia para exigir que el Ministerio de Seguridad no envíe al Comando Radioeléctrico a las escuelas”.

Alesso explicó que “en teoría, se presentaron para ver cómo está la situación”, pero aclaró que “en las escuelas entran los miembros de la comunidad educativa, no la policía, ya que no están investigando ningún delito”.

“La policía podría intervenir si es por algún delito, no para pedir datos”, cuestionó la titular de Amsafé provincial.

Tras la denuncia del gremio docente, el Ministerio de Seguridad explicó, a través de un comunicado, que “la policía de Santa Fe actúa según lo acordado, en cuanto a diseñar los Senderos Solidarios que contribuyen a mejorar la seguridad en los establecimiento escolares”, y afirmó que “las acusaciones de la titular de Amsafé no tienen asidero y resultan sorprendentes”.

“Desde mediados del 2016 –señala el documento– la Policía Comunitaria de la provincia de Santa Fe estableció Senderos Solidarios en torno a las escuelas de Rosario. El objetivo es resguardar a los alumnos atento a los hechos que se produjeron en cercanías de algunos establecimientos escolares en la primera mitad del año pasado. Desde la aplicación de las nuevas medidas los resultados mejoraron notablemente”.

“Para realizar esta tarea, los agentes precisan de la colaboración de la comunidad educativa y por tal motivo han recabado algunos datos en las instituciones educativas. En ningún momento se piden datos personales de empleados o docentes de los establecimientos”, afirma parte del comunicado del Ministerio de Seguridad.

Dicho parte oficial fue “rechazado en todos sus términos” por el gremio docente, que sostuvo que “la intervención policial” que tuvo lugar este lunes por la mañana en Villa Gobernador Gálvez “no se ajusta para nada a lo que reclama Amsafé ni a lo que ocurrió en la escuela, con la inexplicable e injustificada aparición del Comando Radioeléctrico”.

Fuente: EDXD / Rosario 3 / LT 8 Rosario

