Almagro y Alma Juniors juegan de locales por el “Dos Orillas”

Esta noche con nueve partidos se cerrará la tercera fecha del Oficial “Dos Orillas” de las asociaciones de Santa Fe y Parana. Con dos juegos en Esperanza desde las 21:30 por la A1 Alma Juniors enfrentará a Viale FBC y Almagro A recibirá a Macabi de Santa Fe.

Con juegos en Esperanza, Santa Fe, Paraná y Santo Tomé se estará cerrando la tercera fecha del Oficial “Dos Orillas” que comenzó el pasado martes en San Justo, Santa Fe y Paraná.

Entre los juegos de hoy se destaca la presentación en A1 de Alma Juniors que en “Enzo Scocco” recibirá a Viale FBC de Entre Ríos y en el “Nido de las Águilas” Almagro jugará ante la Asociación Israelita Macabi de Santa Fe.

Los partidos de hoy

21.30 Quique vs. Regatas Coronda (A2-Alaniz)

21.30 Unión (C) vs. Diamantino (A2-Villani)

21.30 Patronato vs. El Quillá (A2-Mendoza)

21.30 Almagro A vs. Macabi (A1-Cantero)

21.30 Kimberley vs. Santa Rosa (A2-Cantero)

21.30 Regatas (SF) vs. Banco Provincial (A1-Barovero)

21.30 Rivadavia B vs. Recreativo B (A2-Alaniz)

22.00 CUST vs. Paracao (A2-Alaniz)

21.30 Alma Juniors vs. Viale FC (A1-Grinovero)

Jugaron el martes

Colón (SJ) 102 – Olimpia 101 (53-43 y 84-84) (A1-Barovero)

Colón (SF) 77 – República del Oeste 65 (40-26) (A1-Grinovero)

Sanjustino 74 – Sionista 49 (39-24) (A1-Bianchi)

Unión (SF) 58 – GyE 77 (27-43) (A1-Bianchi)

Recreativo A 70 – Rivadavia A 84 (35-37) (A1-Cantero)

Talleres B 103 – Almagro B 64 (57-20) (A2-Mendoza)

