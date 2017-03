Almagro B y Alma Juniors ganaron en el debut del Dos Orillas

01/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1358 Básquet, Deportes, Noticias

En nuestra ciudad se jugaron dos partidos con triunfos esperancinos: Alma Juniors derrotó a Colón SF por 74 a 45 y Almagro B venció a El Quillá por 47 a 44. Por su parte el equipo de Almagro A debutará el jueves en Paraná visitando a Recreativo.

MARTES 28 DE FEBRERO

Talleres 103 – Rowing B 65 (52-42) (A2-Mendoza)

Estudiantes A 62 – GyE 70 (17-44) (A1-Bianchi)

Recreativo B 58 – Paracao 65 (23-34) (A2-Alaniz)

Colón (SJ) 100 – Regatas SF 80 (49-44) (A1-Barovero)

Alma Juniors 74 – Colón SF 45 (30-25) (A1-Grinovero)

Sanjustino 92 – Unión SF 82 (46-37) (A1-Bianchi)

Almagro B 47 – El Quillá 44 (21-20) (A2-Mendoza)

MIÉRCOLES 1 DE MARZO

21.30 Rowing A vs. Macabi (A1-Cantero)

JUEVES 2 DE MARZO

21.30 Recreativo A vs. Almagro A (A1-Cantero)

21.30 Ciclista vs. Banco Provincial (A1-Barovero)

21.30 Kimberley vs. Estudiantes B (A2-Villani)

22.00 CUST vs. Quique (A2-Alaniz)

21.30 Santa Rosa vs. Diamantino (A2-Villani)

21.30 Regatas Coronda vs. Rivadavia B (A2-Alaniz)

VIERNES 3 DE MARZO

21.30 Echagüe vs. República del Oeste (A1-Grinovero)

Etiquetas: ALMA JUNIORS, almagro, basquet, DEBUT, DOS ORILLAS, TRIUNFOS