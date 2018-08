Almagro “B” venció al Quillá en el “Nido”

Por la zona A1, en el Malvinas Argentinas, República del Oeste obtuvo su primer triunfo en el certamen al batir a CUST por 81 a 66 (30-29), en un partido válido por la 7ª fecha.

Asimismo, en la zona A2, Almagro B dio cuenta de Náutico El Quillá por 73-70 (36-31), en el Nido de las Águilas. Este compromiso completó la 1ª jornada del certamen.

Recordemos que la 8ª jornada de la competencia local se disputará íntegramente este jueves.

POSICIONES – ZONA A1

Rivadavia A 13 (6-1); Unión A 12 (5-2); Colón (SJ), Regatas (SF), GyE y Almagro A 11 (4-3); Colón (SF) y Banco 9 (3-3); República 8 (1-6) y CUST 7 (0-7).

POSICIONES – ZONA A2

Alma Juniors 12 (6-0); Regatas Coronda 12 (5-2); Unión B 10 (4-2); Sanjustino, Macabi y Santa Rosa 9 (3-3); Almagro B 9 (2-5); Rivadavia B y El Quillá 7 (1-5).

JUEVES 30 DE AGOSTO

ZONA A1

21.30 Colón (SF) vs. Rivadavia A

21.30 Unión (SF) A vs. República del Oeste

21.30 GyE vs. Almagro A

22.00 Regatas (SF) vs. Colón (SJ)

22.00 CUST vs. Banco Provincial

ZONA A2

21.30 Rivadavia B vs. El Quillá

21.30 Santa Rosa vs. Alma Juniors

21.30 Macabi vs. Sanjustino

21.30 Regatas Coronda vs. Unión (SF) B