Almagro B se juega la clasificación como local

02/05/2017

Esta noche desde las 22 en el “Nido de las Águilas” el equipo de Almagro B jugará como local frente a Rowing B en uno de los seis partidos programados para la última fecha del Torneo Dos Orillas de Básquet.

Una vez finalizada la misma, los equipos se ordenarán en una tabla general (por categoría) para establecer que copa disputará cada elenco. A continuación el detalle de la programación para esta semana:

TORNEO DOS ORILLAS – 9ª FECHA

MARTES 2 DE MAYO

21.30 Olimpia vs. Banco (A1-Barovero)

21.30 Estudiantes A vs. Unión (SF) (A1-Bianchi)

21.30 Echagüe vs. Colón (SF) (A1-Grinovero)

21.30 Talleres vs. Patronato (A2-Mendoza)

21.30 Sionista vs. Sanjustino (A1-Bianchi) (pendiente 8ª fecha)

22.00 Almagro B vs. Rowing B (A2-Mendoza)

MIÉRCOLES 3 DE MAYO

21.30 Rowing A vs. Almagro A (A1-Cantero)

JUEVES 4 DE MAYO

21.30 Sionista vs. GyE (A1-Bianchi)

21.30 Viale FC vs. República del Oeste (A1-Grinovero)

21.30 Rivadavia A vs. Macabi (A1-Cantero)

21.30 Unión (SF) vs. Sanjustino (A1-Bianchi) (pendiente 6ª fecha)

21.30 Paracao vs. Quique (A2-Alaniz)

21.30 Regatas Coronda vs. Recreativo B (A2-Alaniz)

22.00 CUST vs. Rivadavia B (A2-Alaniz)

21.30 Santa Rosa vs. Estudiantes B (A2-Villani)

21.30 Kimberley vs. Unión (C) (A2-Villani)

LUNES 8 DE MAYO

21.30 Ciclista vs. Regatas (SF) A1-Barovero)