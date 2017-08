Almagro B abre la semana del Oficial en el “Nido”

Este martes comenzará a jugarse la quinta fecha del Torneo Oficial Raúl Candioti con el partido que sostendrán, desde las 21.30, Almagro B – Regatas Coronda en el “Nido de las Águilas”. Almagro “A” y Alma Juniors juegan el jueves.



Este martes comenzará a jugarse la 5ª fecha del Torneo Oficial Raúl Candioti con el partido que sostendrán, desde las 21.30, Almagro B frente a Regatas Coronda en el Nido de las Águilas.

Los esperancinos acumulan tres éxitos en cadena y son uno de los cuatro punteros que tiene la zona A2, en tanto la formación corondina busca recuperarse luego de dos reveses en fila.

5ª FECHA – ZONA A1

JUEVES 24 DE AGOSTO

21.30 Rivadavia A vs. Colón (SJ)

21.30 Macabi vs. Regatas (SF)

21.30 Almagro A vs. República del Oeste

21.30 Alma Juniors vs. Unión (SF)

21.30 Colón (SF) vs. GyE A

5ª FECHA – ZONA A2

MARTES 22 DE AGOSTO

21.30 Almagro B vs. Regatas Coronda

JUEVES 24 DE AGOSTO

21.30 Kimberley vs. El Quillá

21.30 GyE B vs. CUST

21.30 Banco Provincial vs. Rivadavia B

Nota: Santa Rosa le gana los puntos a Sanjustino, al tener el Matador su afiliación suspendida.