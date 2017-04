Almagro “A” y Alma Juniors juegan por el “Dos Orillas”

Esta noche Almagro “A” estará cumpliendo con el desarrollo de la octava fecha del certamen que comenzó el pasado martes. Almagro “A” en el gimnasio de Belgrano y Junín en la capital provincial visitará a Macabi desde las 21:30. El miércoles 26 de abril Alma Juniors visitará a Viale FBC.



Continúa esta noche una nueva fecha del Torneo “Dos Orillas” organizado por las asociaciones de basquetbol de Paraná y Santa Fe.

Por la tercera fecha de las revanchas Alma Juniors visitará a Viale FBC el próximo miércoles 26 de abril desde las 21:30 y hoy Almagro “A” en el gimnasio de Belgrano y Junín en la capital provincial visitará a Macabi desde las 21:30.

La programación:

MARTES 18 DE ABRIL

Olimpia 71 – Colón (CS) 97 (28-54) (A1-Barovero)

Almagro B 63 – Talleres 66 (39-35) (A2-Mendoza)

Recreativo B 52 – Rivadavia B 58 (21-35) (A2-Alaniz)

JUEVES 20 DE ABRIL

21.30 Ciclista vs. Colón (SJ) (A1-Barovero) (pendiente 4ª fecha)

21.30 Diamantino vs. Unión (C) (A2-Villani)

22.00 Paracao vs. CUST (A2-Alaniz)

21.30 Banco vs. Regatas (SF) (A1-Barovero)

21.30 Rivadavia A vs. Recreativo A (A1-Cantero)

21.30 Macabi vs. Almagro A (A1-Cantero)

21.30 República del Oeste vs. Colón (A1-Grinovero)

21.30 El Quillá vs. Patronato (A2-Mendoza)

21.30 Santa Rosa vs. Kimberley (A2-Villani)

VIERNES 21 DE ABRIL

21.30 Regatas (C) vs. Quique (A2-Alaniz)

LUNES 24 DE ABRIL

21.30 Echagüe vs. Viale FC (A1-Grinovero) (7ª fecha)

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL

21.30 Viale FC vs. Alma Juniors (A1-Grinovero)

POSTERGADO

Sionista vs. Sanjustino

POSICIONES

Zona Héctor Barovero A1

Colón SJ 12 (6-0*), Olimpia 10 (4-2), Regatas SF 7 (2-3), Banco 7 (1-5), Ciclista 6 (1-4*).

Zona Pichona Grinovero A1

Alma Juniors 10 (4-2), Echagüe 9 (4-1*), Colón SF 8 (3-2), Viale FBC 6 (2-2*), República del Oeste 6 (0-6).

Zona Carlos Bianchi A1

Estudiantes A y Gimnasia y Esgrima 10 (4-2), Unión SF 8 (3-2*) Sanjustino 6 (2-2*), Sionista 5 (0-5*).

Zona Aníbal Cantero A1

Rivadavia A 10 (5-0), Almagro A 9 (4-1), Rowing A 9 (3-3), Recreativo A 8 (2-4), Macabi 6 (0-6).

Zona Marcelo Mendoza A2

Talleres 14 (7-0), Almagro B 9 (3-3), Patronato 8 (3-2), El Quillá 8 (2-4),Rowing B 6 (0-6).

Zona Fabio Alaniz A2

Rivadavia B 14 (6-2); CUST y Regatas Coronda 12 (5-2), Quique y Paracao 10 (3-4), Recreativo B 8 (0-8).

Zona Miguel Villani A2

Estudiantes B 10 (4-2), Unión de Crespo y Santa Rosa 8 (3-2), Kimberley y Diamantino 8 (2-4).

*Tienen un encuentro postergado.