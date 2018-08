Almagro “B” viaja a Santa Fe para visitar a Santa Rosa

Con un encuentro se inició anoche la segunda fecha del Torneo Oficial “Dr. Raúl Candioti” organizado por la Asociación Santafesina de Basquet.

En el “Felix Colombo”, Colón de San Justo recibió al equipo “A” Unión de Santa Fe. Los del norte terminaron venciendo a “tatengues” 73 a 61.

La actividad del Oficial seguirá esta noche con seis juegos y la presencia de Almagro “B” presentándose en Barrio Candioti. Seguirá el sábado y se cerrará el próximo martes con el debut de Almagro “A”.

Los partidos

TORNEO OFICIAL A1 – Fecha 2

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO

Colón SJ 73 – Unión A 61

JUEVES 2 DE AGOSTO

21.30 GyE vs. Banco Provincial

21.30 Rivadavia A vs. República del Oeste

22.00 Regatas (SF) vs. Colón (SF)

21.30 Santa Rosa vs. Almagro B

21.30 Macabi vs. El Quillá

21.30 Sanjustino vs. Unión B

SÁBADO 4 DE AGOSTO

20.00 Regatas Coronda vs. Rivadavia B

MARTES 14 DE AGOSTO

21.30 Almagro A vs. CUST