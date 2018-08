Almagro “A” recibe esta noche a Unión de Santo Tomé

21.30 Unión (SF) A vs. Colón (SF)

21.30 Almagro vs. CUST (pendiente 2ª fecha)

JUEVES 16 DE AGOSTO

21.30 Rivadavia A vs. Colón (SJ)

21.30 República del Oeste vs. Regatas (SF)

22.00 CUST vs. GyE

21.30 Almagro B vs. Alma Juniors

21.30 El Quillá vs. Unión (SF) B

21.30 Sanjustino vs. Rivadavia B

21.30 Regatas Coronda vs. Macabi