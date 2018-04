Alma Juniors Rugby Subcampeón del Torneo Apertura

El Torneo Apertura de la Unión Santafesina de Rugby concluyó este sábado con la gran final entre Alma Juniors y Santa Fe Rugby en el Polideportivo de Avenida Argentina. Los esperancinos no pudieron retener la corona que obtuvieron en 2016 ya que la visita ganó el encuentro 29 a 7. Fue la tercera final consecutiva de Alma Juniors en la competencia.

Síntesis:

Alma Juniors de Esperanza: Santiago Brega, Francisco Iser y Edgardo Rodríguez; Facundo Álvarez y Alex Rista; Sebastián Massi, Renzo Borgogno y Gonzálo Álvarez; Ivo Trod y Federico Vionnet; Luis Taris, Gonzálo Lencina, Eduardo Silvi, Maro Della Savia y Juan Gabriel Cazzullo. Entrenador: Marcos Romano.

Lueo ingresaron: Alfredo Zufiaurre, Juan Ignacio Sandaza, Lisandro Ponce, José Lucena, Alejandro Encina, Juan Perusini y Germán Schile.

Santa Fe Rugby: Franco Giandoménico, Gustavo Stiefel y Martín Roldán; Joaquín Alonso y Francisco De Biaggio; Matías Ruiz, Lucas Salvador Caputto y Fabián Frustagli; Nicolás Galluccio y Gonzálo Moleón; Agustín Foradini, Tomás Kerz, Valentín Fernández, Alejo Martínez y Sebastián Álvarez. Entrenador: José Codoni.

Luego ingresaron: Francisco Duranda, Gonzálo Del Pazo, Iña Alzugaray, Iván Castro, Santiago Quirelli, Federico Gorla y Martín Antonione.

Primer tiempo: 3’ try Agustín Foradini convertido por Tomás Kerz, 17’ amarilla Federico Vionnet, 19’ try Fabián Frustagli, 23’ try Alejo Martínez convertido por Tomás Kerz, 25’ amarilla Giandoménico, 37’ try Galuccio convertido por Tomás Kerz.

Segundo tiempo: 21’ try Alex Rista convertido por Eduardo Silvi, 42’ penal Valentín Fernández.

Previo al partido de Primera División jugó la Reserva donde también ganaron los de Sauce Viejo 34 a 0.

Juveniles

El Torneo Apertura Juvenil de la Unión Santafesina de Rugby cumplió con su tercera fecha este sábado y Alma Juniors ofició de local en el Polideportivo de Avenida Argentina frente a La Salle con diversos resultados en las distintas categorías.

En M15 ganó la visita 25 a 12, los M16 empataron 5 a 5, La Salle venció en M17 por 21 a 20 y en M19 los esperancinos se quedaron con la victoria por 54 a 0.