Alma Juniors Rugby ganó y marca diferencias

Por la cuarta fecha de Torneo Dos Orillas Desarrollo de Mayores, Alma Juniors volvió a ganar, esta vez frente a Capibá y lidera la tabla posicional. Perdió en Reserva y jugaron los juveniles. Aquí todo el resumen deportivo de este deporte.
UNIÓN SANTAFESINA DE RUGBY – CUARTA FECHA TORNEO DOS ORILLAS
RESULTADOS RESERVA
BROWN DE SAN VICENTE 21 —– CUCU DE CONCEPCION DEL URUGUAY 33
SAN CARLOS RC 28 – QUERANDI 5
ALMA JUNIORS 12 —- CAPIBA 13
POSICIONES
ALMA JUNIORS 16
CAPIBA PARANA 15
CUCU 15
SAN CARLOS RC 9
QUERANDI RC 4
BROWN SAN VICENTE 2
PRIMERA DIVISION
BROWN SAN VICENTE 53 -CUCU DE CONCEPCION DEL URUGUAY 10
SAN CARLOS RC 22 -QUERANDI RC 14
ALMA JUNIORS 65 -CAPIBA PARANA 17
POSICIONES
ALMA JUNIORS 20
BROWN SAN VICENTE 18
CUCU CONCEP.URUGUAY 10
CAPIBA PARANA 6
SAN CARLOS RC 6
QUERANDI RC 3
PRÓXIMA FECHA –SABADO 24 DE JUNIO
ALMA JUNIORS VS BRON SAN VICENTE
CAPIBA DE PARANA VS SAN CARLOS RC
QUERANDI RC VS CUCU CONCEP.DEL URUGUAY
4TA FECHA TORNEO DOS ORILLAS JUVENIL DE RUGBY
ALMA JUNIORS – LA SALLE
M 15 12 18
M 16 27 26
M 17 57 5
M 19 15 29
EL SÁBADO 10 ALMA JUNIORS JUEGA EN PARANA CON TILCARA EN LAS 4 CATEGORIAS
Fuente Raúl Lottesberger – foto archivo EDXD
Etiquetas: ALMA JUNIORS, POSICIONES, RESULTADOS, rugby