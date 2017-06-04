 MENU

Domingo, 04 de Junio · 10:08 Hs

04/06/2017 Comentarios (0) Vistas: 1243 Deportes, Noticias, Rugby

Alma Juniors Rugby ganó y marca diferencias

Por la cuarta fecha de Torneo Dos Orillas Desarrollo de Mayores, Alma Juniors volvió a ganar, esta vez frente a Capibá y lidera la tabla posicional. Perdió en Reserva y jugaron los juveniles. Aquí todo el resumen deportivo de este deporte.

 

UNIÓN SANTAFESINA DE RUGBY – CUARTA FECHA TORNEO DOS ORILLAS

RESULTADOS RESERVA

BROWN DE SAN VICENTE    21  —– CUCU DE CONCEPCION DEL URUGUAY  33

SAN CARLOS RC   28    –  QUERANDI    5

ALMA JUNIORS     12 —- CAPIBA  13

POSICIONES

ALMA JUNIORS 16

CAPIBA   PARANA     15

CUCU                   15

SAN CARLOS  RC    9

QUERANDI  RC      4

BROWN SAN VICENTE   2

 

PRIMERA DIVISION

BROWN SAN VICENTE     53     -CUCU DE CONCEPCION DEL URUGUAY  10

SAN CARLOS RC   22         -QUERANDI    RC  14

ALMA JUNIORS   65    -CAPIBA PARANA  17

POSICIONES

ALMA JUNIORS         20

BROWN SAN VICENTE    18

CUCU CONCEP.URUGUAY 10

CAPIBA PARANA             6

SAN CARLOS RC              6

QUERANDI RC                 3

 

PRÓXIMA FECHA –SABADO 24 DE JUNIO

ALMA JUNIORS      VS    BRON SAN VICENTE

CAPIBA DE PARANA   VS   SAN CARLOS  RC

QUERANDI  RC    VS   CUCU  CONCEP.DEL URUGUAY

 

4TA FECHA TORNEO DOS ORILLAS JUVENIL DE RUGBY

ALMA JUNIORS – LA SALLE

M 15             12                      18

M 16              27                        26

M 17              57                         5

M 19               15                      29

EL SÁBADO 10  ALMA JUNIORS JUEGA EN PARANA CON TILCARA EN LAS 4 CATEGORIAS

 

Fuente Raúl Lottesberger – foto archivo EDXD

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInBuffer this pageFlattr the authorShare on RedditEmail this to someoneDigg thisShare on StumbleUponShare on TumblrPrint this page

Etiquetas: , , ,

» Deportes, Noticias, Rugby » Alma Juniors Rugby ganó y marca diferencias

Noticias relacionadas

Comentarios cerrados.