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Domingo, 19 de Marzo · 08:20 Hs

19/03/2017 Comentarios (0) Vistas: 1321 Deportes, Noticias, Rugby

Alma Juniors Rugby ganó en el debut del “4 Uniones”

El torneo de rugby que reúne a equipos de las 4 uniones del río Paraná comenzó con victoria esperancina. Los muchachos de Alma Juniors vencieron 35 a 17 a Universitario de Rosario.

 

TORNEO APERTURA DE LA  U.S.RUGBY

TERCERA FECHA –ZONA “B”

CONFIRMADO  ADELANTO  PARA EL JUEVES 23

ALMA JUNIORS VS CHARO GA DE SABTO TOME

DESDE LAS 20 HS EN RESERVA Y 21,30 PRIMERA DIVISION

 

 

TORNEO 4 UNIONES

ALMA JUNIORS SIGUE GANANDO

ESTOS  FUERON LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA  DEL TORNEO 4 UNIONES-DEL RIO  PARANA 2017

ZONA “A” :. CRAR 12 –LOGARITMO DE ROSARIO 31

ZONA “B” : ALMA JUNIORS  35  -UNIVERSITARIO DE ROSARIO 17

INTERZONAL : LA SALLE DE STA FE 25 –REGATAS DE RESISTENCIA 25

ZONA “C”: QUERANDI RC 0 –TILCARA DE PARANA  78

ZONA “D”: CAPIBA DE PRANA 5 –ROWING DE PARANA 5T

INTERZONAL CHAROGA  31 –ARANDUROGA DE CORRIENTE  26

EL SABADO 25 ALMA JUNIORS SE PRSENTE  EN CORRIENTES ANTE ARANDUROGA

 

SEGUNDA FECHA CAMPEONATO ARGENTINO JUVENIL  DE RUGBY

UNION TUCUMANA DE RUGBY……..72

UNION SANTAFESINA……………………12   (JUGO IGNACIO BENGOECHEA DE ALMA JUNIORS )

 

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