Alma Juniors Rugby ganó en el debut del “4 Uniones”

El torneo de rugby que reúne a equipos de las 4 uniones del río Paraná comenzó con victoria esperancina. Los muchachos de Alma Juniors vencieron 35 a 17 a Universitario de Rosario.
TORNEO APERTURA DE LA U.S.RUGBY
TERCERA FECHA –ZONA “B”
CONFIRMADO ADELANTO PARA EL JUEVES 23
ALMA JUNIORS VS CHARO GA DE SABTO TOME
DESDE LAS 20 HS EN RESERVA Y 21,30 PRIMERA DIVISION
TORNEO 4 UNIONES
ALMA JUNIORS SIGUE GANANDO
ESTOS FUERON LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO 4 UNIONES-DEL RIO PARANA 2017
ZONA “A” :. CRAR 12 –LOGARITMO DE ROSARIO 31
ZONA “B” : ALMA JUNIORS 35 -UNIVERSITARIO DE ROSARIO 17
INTERZONAL : LA SALLE DE STA FE 25 –REGATAS DE RESISTENCIA 25
ZONA “C”: QUERANDI RC 0 –TILCARA DE PARANA 78
ZONA “D”: CAPIBA DE PRANA 5 –ROWING DE PARANA 5T
INTERZONAL CHAROGA 31 –ARANDUROGA DE CORRIENTE 26
EL SABADO 25 ALMA JUNIORS SE PRSENTE EN CORRIENTES ANTE ARANDUROGA
SEGUNDA FECHA CAMPEONATO ARGENTINO JUVENIL DE RUGBY
UNION TUCUMANA DE RUGBY……..72
UNION SANTAFESINA……………………12 (JUGO IGNACIO BENGOECHEA DE ALMA JUNIORS )
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