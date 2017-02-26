 MENU

Domingo, 26 de Febrero · 09:35 Hs

26/02/2017 Comentarios (0) Vistas: 1394 Deportes, Noticias, Rugby

Alma Juniors Rugby fue tercero en el “Torneo Alberto Pelosi”

Alma Juniors Rugby fue tercero en el Torneo Alberto Pelossi que se disputó en cancha de Universitario. Ganó dos juegos y perdió uno en reserva, lo que significa una buena preparación para los esperancinos que siguen creciendo. 

 

EN CANCHA DE UNIVERSITARIO SE DISPUTO UNA NUEVA EDICION DEL TORNEO DE RUGBY DENOMINADO  “ALBERTO PELOSI” 2017 PARA LAS CATEGORIAS PRIMERA Y RESERVA,EN ESTA DIVISIONAL PARTICIPO ALMA JUNIORS QUE FUE TERCERO EN LA CLASIFICACION FINAL.

POR LA MAÑANA EN LA FASE INICIAL PERDIO CON PUEYRREDON DE BUENOS AIRES 21 A 12 Y LE GANO A UNIVERSITARIO DE SANTA FE 12 A 0 ,LO QUE DETERMINO QUE EL EQUIPO ESPERANCINO JUEGUE POR LA TARDE FRENTE A SANTA FE RC DE SANTA FE  AL QUE LE GANO 6-0 Y DE ESTA MANA FUE TERCERO EN LAS POSICIONES FINALES.

CAMPEON FUE JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA QUE VENCIO A PUEYRREDON DE BUENOS AIRES 8 A 7 Y POR EL QUINTO PUESTO UNIVERSITARIO DE SANTA FE VENCIO 5´0 A SANTIAGO  LTC DE SANTIAGO DEL ESTERO.

LAS POSICIONES FINALES QUEDARON ASI

CAMPEON………..JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA CORDOBA

SUBCAMPEON….PUEYRREDON DE BUENOS AIRES

TERCERO…………..ALMA JUNIORS DE ESPERANZA

CUARTO……………SANTA FE RC

QUINTO……………UNIVERSITARIO

SEXTO………………SANTIGO LTC  DE SANTIAGO DEL ESTERO

 

Foto archivo EDXD – Fuente Raúl Lottesberger.-

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInBuffer this pageFlattr the authorShare on RedditEmail this to someoneDigg thisShare on StumbleUponShare on TumblrPrint this page

Etiquetas: , , , , ,

» Deportes, Noticias, Rugby » Alma Juniors Rugby fue tercero en el “Torneo Alberto Pelosi”

Noticias relacionadas

Comentarios cerrados.