Alma Juniors no pudo con Regatas y quedó entre los cuatro mejores

Por el Torneo 4 Uniones de Rugby Alma Juniors perdió ayer en Resistencia frente a Regatas por 16 a 8. Ya se prepara para la final del Torneo Apertura. Jugaron las inferiores y el seleccionado santafesino de rugby juvenil sigue en el primer nivel tras el torneo realizado en Córdoba donde participó el jugador de Alma Juniors Ignacio Bangoechea.
4 UNIONES-PERDIO ALMA JUNIORS
SEMIFINALES
EN RESISTENCIA : REGATAS 16 –ALMA JUNIORS 8
EN PARANA
ROWING 17 –TILCARA 0
SABADO 15 EN CORRIENTES SE JUEGA LA FINAL ENTRE REGATAS VS ROWING
QUEDA A CONFIRMAR SI JUEGAN POR EL TERCERO Y CUARTO PUESTO : ALMA JRS VS TILCARA
CAMPEONATO ARGENTINO JUVENIL
EN CORDOBA LA UNION SANTAFESINA DE RUGBY SIGUE EN PRIMERA DIVISION AL GANARLE A CORDOBA POR 30-25 EN ESTE EQUIPO PARTICIPO IGNACIO BANGOECHEA DE ALMA JUNIORS,
CAMPEON FUE TUCUMAN QUE LE GANO A BUENOS AIRES 21 A 13,TERCERO MAR DEL PLATA LE GANO A ROSARIO 48 A 34 Y QUINTO SE CLASIFICO LA SELECCIÓN DE CUYO.
DIVISIONES INFERIORES
ZONA “A” – SEGUNDA FECHA –TORNEO APERTURA
M15 : CRAR 87 –ALMA JUNIORS 5 Y CHAROGA 0 –UNIVERSITARIO 10
POSICIONES: CRAR Y UNIVERSITARIO 6 ,ALMA JUNIORS Y CHAROGA 2
M16 : CRAR 7 –ALMA JUNIORS 8 Y CHAROGA 11-UNIVERSITARIO 14
POSICIONES: UNIVERSITARIO 6,ALMA JUNIORS Y CHAROGA 4 Y CRAR 2
M 17:CRAR 21 –ALMA JUNIORS 10 Y CHAROGA 3 –UNIVERSITARIO 5
POSICIONES: UNIVERSITARIO Y CRAR 6,ALMA JUNIORS Y CHAROGA 2
M: 19: CRAR 25 –ALMA JUNIORS 8 Y CHAROGA 19 –UNIVERSITARIO 7
POSICIONES: CHAROGA 6,CRAR Y UNIVERSITARIO 4 Y ALMA JUNIORS 2
ULTIMA FECHA-SABADO 22 DE ABRIL
ALMA JUNIORS VS CHAROGA CLUB Y UNIVERSITARIO VS CRAR
PRIMERA DIVISION USR
FINAL DEL TORNEO APERTURA EN RESERVA Y PRIMERA JUGARAN
ALMA JUNIORS VS CRAI : ESTADIO Y HORARIO A CONFIRMRSE
Gentileza Raúl Lottesberger
Etiquetas: 4 UNIONES, ALMA JUNIORS, rugby