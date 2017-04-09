Alma Juniors Hockey recibió a La Salle por la 4ta fecha

De toda la tira del sábado las chicas de Esperanza vencieron en Sub16, Sub18 y empataron en Sub12. Las “lobas” perdieron en primera frente a uno de los protagonistas del torneo. Las Mamis le ganaron a CRAR y cinco jugadoras Sub14 de Alma fueron preseleccionadas por la Asociación Santafesina de Hockey.
ASOCIACION SANTAFESINA DE HOCKEY – CUARTA FECHA TORNEO CARLOS MARIN
RESULTADOS
ALMA JUNIORS -LA SALLE
SUB 12 0 0
SUB 14 0 3
SUB 16 3 0
SUB 18 5 3
RESERVA 2 7
PRIMERA 1 2
LOS OTROS RESULTADOS DE PRIMERA FUERON LOS SIGUIENTES
QUILLA 8 -CRAR 0: SANTA FE RC 2 – UNIVERSITARIO 0 : BANCO 14 –COLON 0 Y POSTERGADO ATL.FRANCK VS CRAI
TABLA DE POSICIONES EN LOS PRIMEROS PUESTOS
SUB 12 : BANCO 12,QUILLA Y SANTA FE 10 Y ALMA JRS 6
SUB 14: BANCO 12,LA SALLE 10,ALMA JUNIORS 9 Y EL QUILLA 7
SUB 16: QUILLA Y SANTA FE 12, BANCO 10 Y ALMA JRS 6
SUB 18: QUILLA 12,BANCO 10,ALMA JRS Y SANTA FE 9
RESERVA: BANCO 12,SANTA FE RC Y LA SALLE 10
PRIMERA: EL QUILLA 12,BANCO,LA SALLE Y SANTA FE RC 9
LA PROXIMA FECHA SE JUEGA EL SABADO 29 DE ABRIL EN ESPERANZA JUEGAN UNIVERSITARIO VS ALMA JUNIORS,COMPLETAN LA FECHA:LA SALLE VS COLON,QUILLA VS BANCO,CRAI VS SANTA FE RC Y CRAR VS ATL.FRANCK
MAMIS HOCKEY
SEGUNDA FECHA
ALMA JUNIORS 1 : 23 SEGUNDO PRIMER TIEMPO JESSICA DIARTE
CRAR 0
LOS DEMAS RESULTADOS FUERON ESTOS:
SUBOFICIALES 3 –FERRO AZUL 0,CEC 0 –VUELTA DEL PARAGUAYO 2: UTEDYC 0 CROMO DE PARANA 5, UNION 2 –UNIVERSITARIO 4,COLON 3 –NAUTICO 0
POSICIONES
COLON, CROMO Y UNIVERSITARIO 6,ALMA JUNIORS Y VUELTA DEL PARAGUAYO 4,UNION, NAUTICO Y SUBOFICIALES 3,CRAR,FERRO AZUL,CEC Y UTEDYC 0
EN LA PROXIMA FECHA A CONFIRMARSE DIA Y HORARIO ALMA JUNIORS VS NAUTICO
PROMOCIONAL
LA SEGUNDA FECHA DEL TORNEO PROMOCIONAL DEBIDO A MALAS CONDICIONES CLIMATICAS FUE PORTEGADA ,LA MISMA SE VAA REPROGRAMAR ESTE LUNES EN LA ASH
SUB 14 DAMAS
CINCO NIÑAS DEL CLUB ALMA JUNIORS ESTAN PRESELECIONADAS PARA LA PRIMERA PRACTICA QUE SE HARA ESTE LUNES DESDE LAS 14,30 EN LA CANCHA DE LA ASH.
LAS JUGADORAS QUE DEBERAN PRESENTARSE SON: CAMILA BELTRAMINO,LORENA GROSS,GUILLERMINA NAGEL,CAMILA REIDEL Y AGUSTINA VICENTIN
Gentileza Raúl Lottesberger.-
Etiquetas: ALMA JUNIORS, ASH, FECHA, hockey, RESULTADOS