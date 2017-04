Alma Juniors Hockey recibió a La Salle por la 4ta fecha

09/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 1103 Deportes, Hockey, Noticias

De toda la tira del sábado las chicas de Esperanza vencieron en Sub16, Sub18 y empataron en Sub12. Las “lobas” perdieron en primera frente a uno de los protagonistas del torneo. Las Mamis le ganaron a CRAR y cinco jugadoras Sub14 de Alma fueron preseleccionadas por la Asociación Santafesina de Hockey.

ASOCIACION SANTAFESINA DE HOCKEY – CUARTA FECHA TORNEO CARLOS MARIN

RESULTADOS

ALMA JUNIORS -LA SALLE

SUB 12 0 0

SUB 14 0 3

SUB 16 3 0

SUB 18 5 3

RESERVA 2 7

PRIMERA 1 2

LOS OTROS RESULTADOS DE PRIMERA FUERON LOS SIGUIENTES

QUILLA 8 -CRAR 0: SANTA FE RC 2 – UNIVERSITARIO 0 : BANCO 14 –COLON 0 Y POSTERGADO ATL.FRANCK VS CRAI

TABLA DE POSICIONES EN LOS PRIMEROS PUESTOS

SUB 12 : BANCO 12,QUILLA Y SANTA FE 10 Y ALMA JRS 6

SUB 14: BANCO 12,LA SALLE 10,ALMA JUNIORS 9 Y EL QUILLA 7

SUB 16: QUILLA Y SANTA FE 12, BANCO 10 Y ALMA JRS 6

SUB 18: QUILLA 12,BANCO 10,ALMA JRS Y SANTA FE 9

RESERVA: BANCO 12,SANTA FE RC Y LA SALLE 10

PRIMERA: EL QUILLA 12,BANCO,LA SALLE Y SANTA FE RC 9

LA PROXIMA FECHA SE JUEGA EL SABADO 29 DE ABRIL EN ESPERANZA JUEGAN UNIVERSITARIO VS ALMA JUNIORS,COMPLETAN LA FECHA:LA SALLE VS COLON,QUILLA VS BANCO,CRAI VS SANTA FE RC Y CRAR VS ATL.FRANCK

MAMIS HOCKEY

SEGUNDA FECHA

ALMA JUNIORS 1 : 23 SEGUNDO PRIMER TIEMPO JESSICA DIARTE

CRAR 0

LOS DEMAS RESULTADOS FUERON ESTOS:

SUBOFICIALES 3 –FERRO AZUL 0,CEC 0 –VUELTA DEL PARAGUAYO 2: UTEDYC 0 CROMO DE PARANA 5, UNION 2 –UNIVERSITARIO 4,COLON 3 –NAUTICO 0

POSICIONES

COLON, CROMO Y UNIVERSITARIO 6,ALMA JUNIORS Y VUELTA DEL PARAGUAYO 4,UNION, NAUTICO Y SUBOFICIALES 3,CRAR,FERRO AZUL,CEC Y UTEDYC 0

EN LA PROXIMA FECHA A CONFIRMARSE DIA Y HORARIO ALMA JUNIORS VS NAUTICO

PROMOCIONAL

LA SEGUNDA FECHA DEL TORNEO PROMOCIONAL DEBIDO A MALAS CONDICIONES CLIMATICAS FUE PORTEGADA ,LA MISMA SE VAA REPROGRAMAR ESTE LUNES EN LA ASH

SUB 14 DAMAS

CINCO NIÑAS DEL CLUB ALMA JUNIORS ESTAN PRESELECIONADAS PARA LA PRIMERA PRACTICA QUE SE HARA ESTE LUNES DESDE LAS 14,30 EN LA CANCHA DE LA ASH.

LAS JUGADORAS QUE DEBERAN PRESENTARSE SON: CAMILA BELTRAMINO,LORENA GROSS,GUILLERMINA NAGEL,CAMILA REIDEL Y AGUSTINA VICENTIN

Gentileza Raúl Lottesberger.-

