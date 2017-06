Alma Juniors Hockey clasificó para la Copa de Oro del Dos Orillas

04/06/2017 Comentarios (0) Vistas: 1409 Deportes, Hockey, Noticias

La primera división de Alma Juniors clasificó para la Copa de Oro del Torneo Dos Orillas de Hockey al ganarle a Atlético Franck por 5 a 0 y no sumar puntos Universitario y Crar. Ahora las “lobas” van a disputar la competencia con los equipos entrerrianos. Además en Sub14 y Sub18 fueron subcampeonas del torneo.

RESULTADOS

ALMA JUNIORS -ATL.FRANCK

SUB 12 4 1

SUB 14 4 2

SUB 16 4 0

SUB 18 11 0

RESERVA 0 2

PRIMERA 5 0

POSICIONES FINALES

PRIMERA : 1) QUILLA –CAMPEON- 2) CRAI -3) BANCO PROVINCIAL -4) LA SALLE – 5) SANTA FE RC Y 6 ) ALMA JUNIORS (TODOS JUEGAN COPA DE ORO)

RESERVA : 1) LA SALLE –CAMPEON- 2) QUILLA – 3 ) SANTA FE RC Y 6TO) ALMA JUNIORS

SUB 18 : 1) QUILLA –CAMPEON -2) ALMA JUNIORS – 3) SANTA FE RC

SUB 16: 1) QUILLA -CAMPEON .2) SANTA FE RC – 3) BANCO PCIAL Y 5TO ) ALMA JUNIORS

SUB 14 : 1) LA SALLE –CAMPEON- 2 ) ALMA JUNIORS Y 3) BANCO PROVINCIAL

SUB 12 : 1) BANCO PCIAL –CAMPEON- 2) SANTA FE RC -3) EL QUILLA Y 4 ) ALMA JUNIORS

MAMIS HOCKEY

ALMA JUNIORS SIGUE GANADO

7MA FECHA

VUELTA DEL PARAGUAYO 4 – SUBOFICIALES 0

COLON 2 – UTEDYC 0

NAUTICO 0 UNIVERSITARIO 4

ALMA JUNIORS 3 LICEO 0

CRAR 0 CROOMO 2

FERRO AZUL 0 UNION 3

POSICIONES

COLON STA FE 21 – ALMA JUNIORS Y CROMO 16 – UNIVERSITARIO 15 –UNION SANTA FE 13-VUELTA DELPARAGUAYO 9

NAUTICO 7 – CRAR 6 – SUBOFICIALES 3 – UTEDYC 2 – FERRRO AZUL 1 Y LICEO 0

PROXIMA FECHA

SUBOFICIALES – LICEO

UTEDYC – ALMA JUNIORS

UNION STA FE – COLON STA FE

UNIVERSITARIO -FERRO AZUL

CROMO – NAUTICO

VUELTA DEL PARAGUAYO -CRAR

Fuente Raúl Lottesberger – Foto Alma Juniors

