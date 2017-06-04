Alma Juniors Hockey clasificó para la Copa de Oro del Dos Orillas

La primera división de Alma Juniors clasificó para la Copa de Oro del Torneo Dos Orillas de Hockey al ganarle a Atlético Franck por 5 a 0 y no sumar puntos Universitario y Crar. Ahora las “lobas” van a disputar la competencia con los equipos entrerrianos. Además en Sub14 y Sub18 fueron subcampeonas del torneo.
ALMA JUNIORS CLASIFICO PARA LA COPA DE ORO DOS ORILLAS DE HOCKEY AL GANARLE A FRANCK Y COMO PERDIERON UNIVERSITARIO Y CRAR, CLASIFICARON EN EL SEXTO PUESTO EN PRIMERA Y SE JUNTAN CON LOS PARANAENSE PARA DISPUTAR LA COPA DE ORO CON LA PARTICIPACION DE 10 EQUIPOS.
POR SU PARTE EN SUB 14 Y SUB 18 FUERON SUBCAMPEONAS DEL TORNEO
RESULTADOS
ALMA JUNIORS -ATL.FRANCK
SUB 12 4 1
SUB 14 4 2
SUB 16 4 0
SUB 18 11 0
RESERVA 0 2
PRIMERA 5 0
POSICIONES FINALES
PRIMERA : 1) QUILLA –CAMPEON- 2) CRAI -3) BANCO PROVINCIAL -4) LA SALLE – 5) SANTA FE RC Y 6 ) ALMA JUNIORS (TODOS JUEGAN COPA DE ORO)
RESERVA : 1) LA SALLE –CAMPEON- 2) QUILLA – 3 ) SANTA FE RC Y 6TO) ALMA JUNIORS
SUB 18 : 1) QUILLA –CAMPEON -2) ALMA JUNIORS – 3) SANTA FE RC
SUB 16: 1) QUILLA -CAMPEON .2) SANTA FE RC – 3) BANCO PCIAL Y 5TO ) ALMA JUNIORS
SUB 14 : 1) LA SALLE –CAMPEON- 2 ) ALMA JUNIORS Y 3) BANCO PROVINCIAL
SUB 12 : 1) BANCO PCIAL –CAMPEON- 2) SANTA FE RC -3) EL QUILLA Y 4 ) ALMA JUNIORS
MAMIS HOCKEY
ALMA JUNIORS SIGUE GANADO
7MA FECHA
VUELTA DEL PARAGUAYO 4 – SUBOFICIALES 0
COLON 2 – UTEDYC 0
NAUTICO 0 UNIVERSITARIO 4
ALMA JUNIORS 3 LICEO 0
CRAR 0 CROOMO 2
FERRO AZUL 0 UNION 3
POSICIONES
COLON STA FE 21 – ALMA JUNIORS Y CROMO 16 – UNIVERSITARIO 15 –UNION SANTA FE 13-VUELTA DELPARAGUAYO 9
NAUTICO 7 – CRAR 6 – SUBOFICIALES 3 – UTEDYC 2 – FERRRO AZUL 1 Y LICEO 0
PROXIMA FECHA
SUBOFICIALES – LICEO
UTEDYC – ALMA JUNIORS
UNION STA FE – COLON STA FE
UNIVERSITARIO -FERRO AZUL
CROMO – NAUTICO
VUELTA DEL PARAGUAYO -CRAR
Fuente Raúl Lottesberger – Foto Alma Juniors
Etiquetas: ALMA JUNIORS, DOS ORILLAS, hockey