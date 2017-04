Alma Juniors es Campeón del Apertura de Rugby

23/04/2017 Comentarios (0) Vistas: 2156 Deportes, Noticias, Rugby

Los esperancinos ratificaron su infrenable evolución deportiva con un nuevo título, el primero de primera división en el marco de la Unión Santafesina de Rugby. En la final disputada en su polideportivo derrotaron a CRAI por un claro 30 a 15. Esta conquista se suma a los tres éxitos consecutivos que acumulan en el desarrollo de la USR y a la conquista conseguida en el Nivel III del TRL.

Ambos equipos llegaban a esta final luego de haber conseguido de forma invicta sus zonas. CRAI había vencido a La Salle, CRaR y Querandí. Los locales habían hecho lo propio con Universitario, Santa Fe RC y Cha Roga. Tal había sido el dominio de estos dos equipos que además de jugar la definición de primera lo hicieron en reserva.

Desde el comienzo los de la primera colonia agrícola impusieron condiciones. La propuesta de cerrar el juego e imponerse físicamente hizo mella rápidamente en la visita. A los 12’ el scrum ya había forzado el primero de sus dos tries de scrum.

La continuidad del partido siempre tuvo el mismo tinte. Los albinegros marcaron el ritmo jugando cerca de las formaciones y el gitano sin hacer pie en la cancha ni marcar condiciones. Con el dominio de los delanteros locales apenas se mechó el try del wing Juan Casullo. Las ilusiones de darlo vuelta para los de Bordón apenas llegaron luego de que el try de Cimadevilla los acercara a siete puntos, aunque duró sólo hasta el momento en el que Ivo Trod ratificó su buena tarde con un nuevo penal acertado.

En el cierre, luego de otro try penal del scrum y a pesar del descuento de Lerche, los esperancinos desataron su alegría. Será difícil pedirles que no se ilusionen luego de esta serie de éxitos que no se detienen y ante la chance concreta de buscar un ascenso a la segunda del TRL en el cierre de esta temporada.

Distintas realidades

CRAI llegó luego de quedar de la etapa definitoria del Nacional de Clubes. Entre los 23 convocados hubo varios que sumaron minutos durante la máxima competencia de clubes del país: Lerche, Alberto, Ninín, De Hertelendy, Hernández, Arregui, Poletti y Cimadevilla. Aunque la gran mayoría pertenece al plantel de reserva que fue el que consiguió la clasificación a esta final. Los habituales titulares descansaron de cara al súper clásico ante Santa Fe RC el próximo sábado en el inicio del TRL.

El nuevo campeón quedó fuera en las semifinales del Cuatro Uniones hace un par de semanas. La eliminación llegó en Resistencia ante Regatas luego de una actuación memorable que incluyó triunfo ante Universitario de Rosario y empate en el clásico con el Círculo Rafaelino. Sin otros compromisos inminentes, Alma decidió alinear a sus mejores hombres.

Campaña invicta

Para convertirse en el primer equipo del Nivel III en ser campeón de un torneo USR de primera división Alma cumplió con una excelente campaña. En el debut derrotó a Santa Fe RC 19-15 en Sauce Viejo, en la segunda fecha hizo lo propio con Uni por 28-3 en Esperanza y en la tercera goleó en Santo Tomé a Cha Roga 44-0. En la final recibió en su polideportivo a CRAI y le ganó 30-15. También llegó a la final de reserva, donde cayó 54-15 ante el gitano.

Síntesis

Alma Juniors: Lisandro Ponce, Santiango Brega, Edgardo Rodríguez, Alex Rista (Facundo Ramatti), Facundo Álvarez, Enzo Borgogno, Sebastián Massi, Gonzalo Álvarez, Ivo Trod, Agustín Vionet, Juan Casullo (Juan Erbetta), Emiliano Silvi, Agustín Royal, Luís Caris y Juan Ignacio Sandaza.

CRAI: Luciano Simino, Juan Hernández, Franco Pizzio, Emiliano Dalla Fontana, Ramiro Reyna, Ignacio Giombi, Juan Cruz Ninín, Patricio De Hertelendy, Facundo Cimadevilla, Francisco Alberto, Pablo Brusa, Juan Arregui, Manuel Peloso, Ignacio Poletti y Rodrigo Galarza.

Primer tiempo: 12’ try penal forzado por el scrum de Alma Juniors y convertido por Ivo Trod (7-0), 19’ penal de Francisco Alberto (7-3), 25’ penal de Ivo Trod (10-3) y 35’ try de Luís Casullo convertido por Ivo Trod (17-3).

Segundo tiempo: 2’ try de Facundo Cimadevilla convertido por Francisco Alberto (17-10), 5’ penal de Ivo Trod (20-10), 25’ try penal forzado por el scrum de Alma Juniors convertido por Ivo Trod (27-10), 35’ penal de Ivo Trod (30-10) y 38’ try de Joaquín Lerche (30-15).

Fuente Unión Santafesina de Rugby – Fotos Roberto Neme

Los festejos:

