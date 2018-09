Alertas desde la Comisaría Primera para evitar estafas

Debido a actuaciones iniciadas el día de ayer en la Comisaría Primera, relacionadas a la tentativa de ilícito bajo la modalidad de Estafa, la Policía de esta Unidad Regional XI a modo de Prevención, reitera a la toda la ciudadanía, principalmente a adultos mayores que tengan en cuenta los siguientes consejos a fin de no atravesar por situaciones de estas características.

 No dar datos personales de ningún tipo, como así también de las pertenencias a

sumas de dinero que poseen en sus domicilios.

 No efectuar depósitos en cuentas bancarias desconocidas, sin antes corroborar la

información con un familiar.

 No brindar números y claves de las tarjetas de débito y/o crédito que posean.

 Cortar la llamada y comunicarse con el familiar que dicen ser o con otra persona

de la familia.

 Sospechar de llamadas en las que manifiestan que otorgarán premios a cambio de

depósitos en entidades bancarias o giros por correo, cambios de moneda de curso

legal, o en las que involucran a familiares, en éste último caso cortar la llamada y

verificar contactando a la persona que es mencionada en la comunicación.No abrir la puerta a ninguna persona desconocida hasta tanto hayan realizado los

pasos anteriores y corroborado que no haya sido un engaño.

 Comunicarse con el servicio de emergencias 911 inmediatamente.

 Difundir y alertar, quienes tengan la posibilidad a todos sus allegados en especial

a los mayores de la tercera edad, y a quienes se encuentren solos.