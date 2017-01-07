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Sábado, 07 de enero · 17:48 Hs

07/01/2017 Comentarios (0) Vistas: 1456 Noticias, Provinciales

Alerta por tormentas fuertes

Es para esta noche en el centro y sur de Santa Fe donde se puede presentar abundante caída de agua en cortos períodos con lluvias entre 40 y 60 mm. 

 

Fenómeno:  TORMENTAS FUERTES

 

Zona de Cobertura:     NOROESTE DE BUENOS AIRES. CORDOBA. NORTE DE LA PAMPA. ESTE DE MENDOZA. SAN LUIS. CENTRO Y SUR DE SANTA FE.

Situación:

SE PREVE QUE HACIA LA NOCHE DE HOY SABADO 7, SOBRE LA ZONA DE COBERTURA COMIENCEN A DESARROLLARSE AREAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS DE LAS CUALES PODRIAN SER FUERTES, ACOMPAÑADAS DE RAFAGAS INTENSAS, ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS Y DE FORMA PUNTUAL, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO. ESTAS CONDICIONES TENDERAN A MEJORAR DEFINITIVAMENTE DURANTE EL DIA LUNES 9, Y SE ESPERAN MEJORAMIENTOS DE TIPO TEMPORARIOS. LOS VALORES DE PRECIPITACION ACUMULADA DURANTE TODO EL PERIODO DE PRONOSTICO OSCILAN ENTRE 40 Y 60 MM PUDIENDO SER SUPERADOS DE MANERA LOCALIZADA.

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