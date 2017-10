Alejandro Trionfini: “El que avisa no traiciona”

El experimentado formador de futbolistas a través de su página web compartió un escrito propio que tiene varios años y que cada tanto lo debe “desempolvar” para establecer posición por lamentables cuestiones que suceden alrededor de las actividades deportivas de los niños.

La nota:

Quizás esta sea una nota de la cual, alguna vez me arrepienta, pero siento el deber, como formador, de hacértela llegar. No puedo no decírtelo.

Nosotros (y cuando digo nosotros, hablo de cuerpo técnico, mi trabajo, el Club al que dirijo y yo ) toda nuestra vida deportiva, hemos tratado de inculcar lo mismo: VALORES, más allá de cualquier resultado deportivo y de que si los niños juegan o no.

Valores que hablen de solidaridad, de esfuerzo, de amistad, de estudio, pero sobre todo de RESPETO. Respeto a los rivales, a los árbitros y a todos los componentes de este juego; porque esto es simplemente un juego.

Tu hijo, tiene la suerte de ser sano, la suerte de poder correr, la suerte de jugar al fútbol, a veces bien y a veces no tanto. Pero eso: Que cambia? . Si ganan o pierden: Que importa? . Si ellos se esfuerzan y lo intentan, de verdad, que nada más importa.. Y eso es ganar: ESFORZARCE E INTENTAR.

¿Realmente crees que es sano para tu hijo, verte descontrolado, insultando, enloquecido, ofreciendo violencia a quien sea?

¿Ese es el ejemplo de respeto que le quieres dar?

¿Realmente crees que a tu hijo no lo afecta, que no sufre?

¿No sabes que en una pelea, ambos bandos tienen siempre la excusa de que el otro empezó y de la justificación de su violencia, por lo que el otro dijo o hizo?

¿No crees que cuando dicen “que vergüenza los padres de tal o cual Club“, nos involucras a todos y perjudicas a todos, los que somos partes del mismo?

¿No te das cuenta que un grito agresivo, acusador, discriminador, genera reacción violenta, y que esa reacción violenta puede tener consecuencias hasta trágicas?

¿No sabes que tu educación debe ser la misma en la calle, en un espectáculo, en la cancha o en tu vida?

¿No ves que a tu hijo le engendras violencia?

A lo mejor no te importa lo que te digo, pero a mi si… Y si tengo que hacer que tu hijo deje de competir, para protegerlo psicológicamente de tu locura, no dudes que lo voy a hacer. Porque lo voy a hacer.

Predica con el ejemplo, felicítalo, disfrútalo, motívalo, apláudelo; deja de perder tiempo en un árbitro o de un resultado, enséñale mas valores que un humilde entrenador de fútbol y preocúpate de su salud mental, mucho mas que nosotros. Creo que es lo lógico, o no? Y además tú deber como padre.

Y si todo esto no les hace cambiar de actitud y siguen haciéndonos pasar vergüenza, al menos saben que “EL QUE AVISA NO TRAICIONA”, y espero lo recuerden cuando les demos la libertad de acción a sus hijos por culpa de su comportamiento.

Nosotros no somos cómplices y que vamos a estar hoy y siempre por veredas distintas. Vamos por la vereda de LOS VALORES, EL RESPETO Y LA EDUCACION… y también nosotros nos equivocamos y nos desubicamos, pero recapacitamos y tratamos de cambiar… Eso es lo que te estamos pidiendo

Ojala esto les sirva y ojala cambien, porque la sociedad lo pide, el Club lo merece y tu hijo lo necesita.

Alejandro Luis Trionfini.