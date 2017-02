Ajedrez: Club Aarón tendrá su cierre de temporada

11/12/2014 Comentarios (2) Vistas: 280 Noticias, Polideportivo

El domingo 14 de diciembre, el Club Social Aarón Castellanos, cerrará la gran movida ajedrecística del año 2014, con el Torneo Abierto de su tradicional Copa Challenger.

Este año, el Club Aarón establece un record en cantidad de torneos organizados con el aval de la Federación Rafaelina de Ajedrez.

Será la Copa Challenger el 6to torneo del año, también válido por el Circuito Esperancino de Ajedrez como los 5 anteriores, donde ya participaron más de 200 jugadores, promediando 80 participantes por encuentro, teniendo en cuenta, que en la quinta fecha, el Torneo Dominguito Ciudad de Esperanza, contó con 100 jugadores de la región (Esperanza, Rafaela, Humberto, Santa Fe, Sunchales, Ceres, etc).

El domingo 14 de diciembre, organizará la IXX Edición General de la Copa Challenger Club Social Aarón Castellanos, La Primer Copa Challenger ya quedó en la vitrina del Club, por haber sido ganada 5 veces alternadas. La Copa que estará en juego, será la segunda Copa Challenger, en su segundo Torneo, siendo el primero ganada por el Club local. Para adjudicarse a dicha Copa, una institución debe ganar 3 veces consecutivas o bien 5 alternadas.

La categoría mayores, dispondrá de $7.500 en premios, además de la premiación de trofeos, para los 3 primeros absolutos y para la mejor dama.

Las categorías menores, denominado como Magistralito del Club Aarón, tendrán como premiación en cada categoría (Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14) trofeos para los 3 primeros absolutos y para la mejor dama. Además todos los participantes se llevarán unos hermosos trofeos recordatorios.

Este evento, atraerá participantes de alto nivel ajedrecístico nacional, como ha ocurrido en las ediciones anteriores. Lo cual alienta a participar a los jugadores aficionados, teniendo la oportunidad de poder enfrentarse y medirse con ellos.

El Árbitro FIDE Lisandro Ercole, será el árbitro principal de evento.

El Torneo de desarrollará en el Salón de Eventos del Club Social Aarón Castellanos, el día domingo 14 de diciembre, con la apertura de inscripciones a las 9:30 horas para dar inicio a la primera ronda a las 11:30 hs. Se jugarán 7 partidas a un ritmo de 15 minutos más 5 segundos de agregado por jugada, estimando el cierre del Torneo con la premiación a las 17 horas.

Las preinscripciones podrán hacerla antes del día 14 de diciembre, con los Profesores de Ajedrez de cada institución, o bien directamente al Director del Torneo Fabián Hominal al teléfono 03496 15440342 o al e-mail: [email protected] .

Principales Posiciones en el Ranking del Circuito Esperancino de Ajedrez 2014

Sub 8 Masculino: 1-Santino Guianassi 100 pts. 2-Federico Berlincourt 72. 3-Matías Portmann 27. 4-Tobías Pieruccione 22. 5-Bautista Mulé 21. 6-Federico Dutruel, Dennis Giraudo y Rafael Lorenz 12. 9-Ezequiel Reynaudo 11 pts. Sub 8 Damas: 1-Martina Pacchiotti 80 pts.

Sub 10 Masculinos: 1-Marcos Madero 83 pts. 2-Valentín Tocci 81. 3-Ciro Acuña 62. 4-Francisco Mangold 35. 5-Mateo Bertero 22. 6-Facundo Trutalli 19. 7-Valentino Pieruccione 18. 8—Joel Raminy 17. 9-Otto Luder 15. 10-Tomás Gauchat 12. 11-Benjamín Klempnow y Jeremías López 11. 12-Ignacio Alarcón, Alejo Grotter y Nicolás Vogt 5 pts. Sub 10 Damas: 1-Martina Giordano 90 pts. 2-Victoria Lescano 40. 3-Oriana Levatti 15. 4- Paulina Gómez y Sofía Descalzo 12. 6-Aylén Spies e Irina Molina 11pts.

Sub 12 Masculino: 1-Igancio Pieruccione 66 pts– 2-Emiliano Emmert 52. 3-Agustín Miserez 42. 4- Mateo Valenzuela 39. 5-Agustín Collomb 35. 6-Ricardo López 33. 7-Bruno Henschel 31. 8-Sabtiago Monti 30. 9-Gonzalo Heinzen 27. 10-Alexis Cabral 23. 11-Fernando Fleitas 19. 12-Máximo Luder 18. 13-Tomás Palo Oliver 15. 14 Braian Fernández y Michael Exner 13. 16-Gianni Klein Vogt 12. 17-Roy Gonzalez y Abel Quiroz 10. 19-Alexis Sanchez 8. 20-Javer García 7 pts. Sub 12 Damas: 1-Denisse Acuña 90 pts. 2-Celeste Bourquín 73. 3-Milagros Pereyra 29. 4-Sofía Quagliaro 27. 5-Milagros Ranieri 20. 6-Celene Figueroa y Mara Delbino 12. 8-Ludmila Rojas y Aylén Romero 11. 10-Paula Girolimetto y Candela Bramuel 10 pts.

Libre Menores Masculino: 1-Fabricio Hang 64 pts. 2-Martín Junges y Maximiliano Amherdt 45. 4-Alex Oggier 40. 5-José María López 25. 6-Anton Bisang 20 7-Eros Giraudo y Ariel Weidmann 19. 9-Guido Quagliano 12. 10-Rubén Muhn y Cristian Heinzen 11. 12-Lucas Giraudo 10 pts- Libre Menores Damas: 1-Martina Garavaglia 40 pts. 2-Milenas Silvas 20 pts.

Etiquetas: AARON CASTELLANOS, ajedrez