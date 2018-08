Agenda deportiva para el fin de semana

Actividades deportivas del fin de semana en nuestra ciudad y la zona con esperancinos como protagonistas.

Tenis

Este fin de semana “Rafa Tenis” desarrollará un torneo llamado “Del Recuerdo” con la particularidad de jugarse con raquetas de madera. Participarán equipos y tenistas de clubes de la zona. El Torneo “Del Recuerdo” se disputará por equipos, conformándose los mismos por sorteo. Se disputará entre sábado y domingo.

Acuatlón

Las instalaciones del Lawn Tennis Club Esperancino serán sede este sábado de la Final Provincial del llamado Acuatlón de los Juegos “Santa Fe Juega”. Uniendo las disciplinas de natación y atletismo, se definirán quienes son los clasificados para la instancia nacional de los Juegos. Se correrá en la piscina del club y luego en el Campo de Deportes de la Escuela Normal.

Nado Sincronizado

El equipo de Nado Sincronizado del Lawn Tenis Club Esperancino viaja este sábado a Rosario para la final provincial de los Juegos “Santa Fe Juega” buscando el mejor resultado para llegar a la etapa nacional.

Automovilismo zonal

El domingo en el circuito “El Arenoso” de Santo Domingo se desarrollará la quinta fecha de la temporada 2018 del Turismo del Norte Santafesino. Con pilotos de Esperanza correrán el TC 4000, Turismo “A” TT, Turismo “A” TD y Autos Especiales.

En Rafaela el Car Show Santafesino estará desarrollando la sexta fecha del torneo 2018. Estarán en pista el TC 4000 SS, Turismo Santafesino 1.800, Turismo Fiat, Fiat 600 TS y Fórmula 3 Santafesina.

Primera División LEF

El Oficial de Primera División de Liga Esperancina de Fútbol continúa a marcha firme su primera fase y los equipos comienzan a jugarse sus últimas cartas buscando la clasificación a Octavos de Final. El domingo desde las 14 en Reserva y 15:45 Primera División se estará desarrollando la décimo novena fecha. Los partidos:

Zona Norte: Domingo Faustino Sarmiento – Sarmiento de Humboldt, Independiente de San Agustín – Atlético de Pilar, Sportivo del Norte – Unión de Santo Domingo, San Martín de Progreso – Asociación Deportiva Juventud, San Lorenzo – Libertad de Nelson y Juventud Unida de Humboldt – Juventud de Laguna Paiva.

Zona Sur: Defensores del Oeste – Argentino de López, Bartolomé Mitre – Atlético de Franck (Esta noche 20:15 Reserva y 22 Primera División), Belgrano de Sa Pereira – Central de San Carlos, Unión Progresista de San Carlos Sur – Santa Clara FBC, Argentino de Franck – Libertad de San Jerónimo Norte y Deportivo Gessler – Unión de Esperanza.

Divisiones Inferiores LEF

Arranca el sábado la cuarta fecha de la segunda fase del Oficial de Divisiones Inferiores. Los partidos serán:

Copa de Oro: San Lorenzo – Atlético de Pilar, Alumni de Laguna Paiva – Atlético de Franck, Deportivo Elisa – Juventud de Laguna Paiva, Bartolomé Mitre – Sarmiento de Humboldt, Santa Clara FBC – Central de San Carlos, Unión de Esperanza – Argentino de López, Defensores del Oeste – Boca de Nelson, Argentino de Franck – Libertad de San Jerónimo Norte y San Martín de Progreso – Unión de Santo Domingo.

Copa de Plata: Juventud Unida de Humboldt – Unión Progresista de San Carlos Sur, Atlético de Felicia – Asociación Deportiva Juventud, Libertad de Nelson – Domingo Faustino Sarmiento, Atlético Junior de Franck – Deportivo Grütly, Independiente de San Agustín – San Lorenzo Inicial, Central Junior de San Carlos Centro – Sportivo del Norte, Belgrano de Sa Pereira – Juventud Unida de Felicia y Libertad Junior de San Jerónimo Norte – Deportivo Gessler.

Definiciones Santa Fe Juega

El programa provincial Santa Fe Juega comenzará a definir los equipos de las distintas disciplinas y categorías que participarán en los Juegos Nacionales Evita 2018. La primera de cinco finales provinciales se realizará este viernes y sábado en las ciudades de Esperanza, San Carlos Sud, San Jerónimo Norte y Santa Fe, reuniendo a 500 jóvenes representantes de los deportes federados.

El recibimiento de las delegaciones y el acto de apertura tendrá lugar este viernes a las 19 horas en la Esquina Encendida (Facundo Zuviría y Estanislao Zeballos) de la ciudad de Santa Fe.

En esta oportunidad, los equipos y deportistas de las cinco regiones participarán en las siguientes disciplinas: acuatlón, bádminton, ciclismo, ciclismo MTB, esgrima, gimnasia artística, lucha grecorromana, karate, levantamiento olímpico de pesas, natación artística, patín artístico, pelota paleta, taekwondo, tenis de mesa, tiro y voley de playa.

Hockey Caballeros

El plantel superior de hockey de Alma Juniors afrontará el Campeonato Regional de Clubes “A” de la zona NEA desde el jueves y hasta el domingo en Rosario. Los Caballeros formarán parte de la zona “C” junto a Paraná Rowing y Club Atlético Don Orione.

Los Caballeros formarán parte de la zona “C” junto a Paraná Rowing y Club Atlético Don Orione. Los dos primeros de cada grupo clasifican a las semifinales que se disputarán durante viernes sábado y domingo. El platel de Alma Juniors que afrontará el regional: Gonzalo Baro, Joaquín Bernía, Juan Pablo Burgarello, Saulo Hasan Chajud, Alejo Heymo, Juan Hisgen, Agustín Lago, Alesandro Mare, Rodrigo Mare, Darío Oclepo, Mariano Oclepo, Rodrigo Pardini, Pablo Quagliaro, Marcos Quiroz Lapalma, Santiago Rodríguez y Franco Van de Velde. Entrenador: José Benítez. Jefe de equipo: Juan Vino.

Hockey Femenino

El Oficial de Primera División Clausura Copa Diario El Litoral de la Asociación Santafesina de Hockey disputa este sábado la tercera fecha de la competencia. Alma Juniors en formativas y Primera División recibe a La Salle Jobson en el sintético de Avenida Argentina. Los juegos serán a partir de las 9 de la mañana con Sub 14, Sub 16 desde las 10 y Sub 12 a las 11:15. Infantiles 12:15, Sub 18 13:30, Reserva desde las 15 y Primera División a partir de las 16.

Las Mamis Hockey de Alma Juniors viajan a Sauce Viejo para enfrentar desde las 15 a Querandí.

Rugby Juveniles

Los menores del “Dos Orillas” se aprestan a vivir la anteúltima fecha de la rueda clasificatoria con la mira puesta en el Final Six. Alma Juniors en el predio de Avenida Argentina y en canchas simultáneas recibe la visita este sábado de Universitario de Santa Fe. En M1 jugarán desde las 14:30. M15 y M16 jugarán desde las 13 y M17 y M19 desde las 14:30.

Rugby TRL

El Torneo Regional del Litoral ingresa en su segunda fase del campeonato y este sábado se jugará la primera fecha del Súper 8 donde los mejores irán por el título de la temporada y el Reclasificatorio diez equipos buscarán dos plazas y el ascenso al nivel de elite en 2019.

Alma Juniors integra la Zona Reclasificación y Alma Juniors un su cancha recibirá la visita de CRAR de Rafaela con arbitraje de Fernando de Feo (USR). Los partidos desde las 12:45 Prereserva, 14:30 Reserva y 16 Primera División.

Basquet Inferiores

Se juega mañana una nueva fecha del Oficial de categorías formativas de la Asociación Santafesina de Basquetbol. Almagro recibe a Kimberley en el “Nido de las Águilas” desde las 10 en Premini y 11:15 U13.