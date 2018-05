Agenda deportiva mirando al cielo

Se destaca el inicio de Alma Juniors en el TRL de Rugby y el inicio de los equipos de Esperanza en la tercera edición de Copa Santa Fe de Fútbol.

Agenda deportiva del fin de semana para equipos y deportistas de Esperanza que competirán entre sábado y domingo en la ciudad y la zona:

Provincial U15

En la continuidad de certámenes provinciales de la Federación Santafesina este fin de semana Almagro será sede de la Liga Provincial U15 recibiendo en el cuadrangular de ida entre sábado y domingo a Central Argentino Olímpico de Ceres, Red Star de San Lorenzo y Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez.

Rugby Juvenil

Este sábado se inicia el Torneo “Dos Orillas” Juveniles de las uniones de rugby de Santa Fe y Paraná. En el polideportivo de Avenida Argentina las categorías de Alma Juniors recibirán desde el medio día la visita de Estudiantes de Paraná. En canchas simultáneas a las 12:30 será el turno para los M15 y M16. Los M17 y M19 jugarán desde las 14 y a las 15:30 M1.

Tenis

Con tres tenistas y el capitán, el Lawn Tennis Club Esperancino será la base del equipo que representará a la Liga de Tenis del Litoral Argentino en el Torneo Nacional de Tenis, ex Grado 1, a disputarse a partir de esta semana, en Pinamar y Cariló. Por una cuestión de posiciones en el ranking nacional de la AAT, tres son los tenistas del LTCE que componen la delegación de la Liga del Litoral. Jugarán los recientemente incorporados al grupo de competencia: el humbolense Giuliano Furlotti (actualmente como N° 12 del ranking nacional de Sub 14) y el rafaelino Federico Zeiter (ocupa el puesto N° 13 en el escalafón nacional de Sub 16); y el esperancino Francisco Gay, en el 1er.año de Sub 19. Es así que, como capitán de la formación de la Liga de Tenis del Litoral estará el Prof. Fabián Plantón, del LTCE.

También viajan Juan Bautista Monti, en Sub 14, los Sub 16 Pedro Bosio y Sofía Vivas; y la Sub 19, Valentina Domenicone. También lo hará Emir Buzán, en Sub 16, pero deberá en principio jugar Qualy o clasificación previa, con la intención de acceder al cuadro principal del Nacional. El Torneo que abarca las categorías Sub 14, 16 y 19, tanto en la rama masculina como femenina, arranca con las Clasificaciones este miércoles, para ponerse en marcha los cuadros principales el jueves de esta semana.

Provincial U17

La Liga Provincial U17 Damas se pone en marcha y el equipo femenino de Almagro viaja a San Cristóbal integrando la Zona B para jugar durante el fin de semana con las locales Club Racing y Ben Hur de Rosario.

Por su parte las Damas de Alma Juniors por el mismo certamen viajan a Villa Minetti donde se enfrentarán entre sábado y domingo con Sportivo Villa Minetti y Temperley de Rosario.

Voley

Desde las 22 por la tercera fecha del Torneo Interligas de la Asociación Santafesina de Voley el Club Sportivo y Recreativo de Videla recibe la visita de Unión de Esperanza. El equipo masculino de nuestra ciudad aún no sumó puntos en el certamen que lidera Atlético de Pilar con 6 unidades.

Basquet Juvenil

Hoy culmina la octava fecha del Oficial U19 de la Asociación Santafesina de Basquetbol que se inició el pasado miércoles con la victoria de Banco Provincial sobre Almagro por 76 a 63 en Zona A. Desde las 21:30 Alma Juniors recibe Regatas de Santa Fe por la Zona B.

Rugby Mayores