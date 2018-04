Agenda deportiva del fin de semana en Esperanza

Este fin de semana será variada la actividad deportiva en Esperanza con diversas disciplinas deportivas de competición y recreación.

Basquet Inferiores

El Torneo Oficial de categorías formativas de la Asociación Santafesina de Básquet cumple con su séptima

fecha este sábado. En Esperanza Alma Juniors en el estadio “Dr. Enzo Scocco” recibe a Regatas de Coronda por la zona “B”. La actividad comenzará a las 10 con Premini y a las 11:15 Mini. Desde las 12:30 jugarán los U13, a las 14:30 U15 y a las 16:30 los U17. Almagro en formativas viaja a Santa Fe para visitar a Santa Rosa en barrio Candioti. A las 11:15 Mini, 12:30 U13 y desde las 14:30 el U15. El final de la jornada será a partir de las 16:30 con U17.

Fútbol Inferiores

Mañana desde las 14 en toda la región se juega la tercera fecha del Oficial de Divisiones Inferiores de Liga Esperancina de Fútbol. Los encuentros en Quinta, Sexta, Séptima y Octava División serán:

Zona Norte: Domingo Faustino Sarmiento – Asociación Deportiva Juventud, Juventud Unida de Felicia – San Lorenzo Inicial, Bartolomé Mitre – Deportivo Elisa, San Martín de Progreso – Juventud de Laguna Paiva y Atlético Junior de Franck – Boca de Nelson. Libre: Unión de Santo Domingo.

Zona Centro: Juventud Unida de Humboldt – Libertad Junior de San Jerónimo Norte, San Lorenzo – Central Junior de San Carlos Centro, Deportivo Grütly – Sarmiento de Humboldt, Atlético de Pilar – Alumni de Laguna Paiva, Defensores del Oeste – Atlético de Felicia y Libertad de Nelson – Atlético de Franck.

Zona Sur: Libertad de San Jerónimo Norte – Santa Clara FBC, Central de San Carlos – Sportivo del Norte, Unión de Esperanza – Argentino de Franck, Unión Progresista de San Carlos Sur – Independiente de San Agustín y Belgrano de Sa Pereira – Deportivo Gessler. Libre: Argentino de López.

Hockey sobre césped

Por el Dos Orillas de hockey femenino organizado por las asociaciones de Santa Fe y Paraná y por Zona Campeonato Alma Juniors viaja el domingo a Paraná para jugar con Paraná Hockey en cancha de Paracao. Los juegos serán a partir de las 9 de la mañana con Sub 14, Sub 16 desde las 10 y Sub 12 a las 11:15. Infantiles 12:15, Sub 18 13:30, Reserva desde las 15 y Primera División a las 16:30.