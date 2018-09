Agenda deportiva del fin de semana en Esperanza

Durante el fin de semana habrá diversas actividades deportivas en Esperanza y la zona con presencia de equipos y disciplinas con representates esperancinos.

Hockey masculino

Desde hoy y hasta el domingo se juega la segunda fecha de la fase final del torneo Dos Orillas de hockey masculino organizado por las asociaciones de Santa Fe y Paraná. El domingo en la capital entrerriana Alma Juniors por Copa de Plata enfrenta desde las 18:30 a Talleres en Primera División.

Hockey femenino

Mañana se disputa la novena fecha del Clausura Copa Diario El Litoral de hockey femenino que lleva adelante la Asociación Santafesina de Hockey. En el sintético de Avenida Argentina Alma Juniors recibe a Ateneo Inmaculada. La actividad se inicia a las 9 con Sub 14 y desde las 10, Sub 12. Infantiles desde las 11:55 y Sub 18 desde las 13:30. Reserva a las 15 y Primera División desde las 16.

Mamis Hockey

Se juega la segunda fecha de la etapa de definiciones en copas de Oro, Plata y Bronce del torneo organizado por la Asociación Santafesina de Hockey. En cancha de Universitario de Santa Fe desde las 14 Alma Juniors enfrentará a Colón de Santa Fe por Copa de Plata.

Rural Bike

Más de 400 competidores se inscribieron vía on line para la 14ª edición del Desafío Salado – Paso Las Piedras que se largará desde el predio del balneario municipal el domingo a las 9 de la mañana. La competencia, que reunirá a ciclistas de todo el país, recorrerá caminos de tierra uniendo senderos costeros, bañados y cruce del río. Habrá $ 175 mil pesos en premios y quiénes quieran participar y aún no se inscribieron pueden llamar al teléfono 03496 155 10427. No se tomarán inscripciones el día de la carrera. El evento es organizado por la Asociación Civil Amigos del Rural Bike Esperanza.

Rugby

Por la séptima fecha de la Zona Reclasificación del Torneo Regional del Litoral en su polideportivo las categorías superiores de Alma Juniors jugarán con Los Caranchos de Rosario con arbitraje en Primera División de Ezequiel Adrover desde las 16. En la previa jugarán en Pre Reserva y Reserva.

Por la cuarta fecha del Torneo Dos Orillas Juveniles de las uniones de Santa Fe y Paraná, mañana Alma Juniors por la Zona Reclasificación viaja a Santa Fe para enfrentar a Querandí para jugar desde las 12 en M17 y desde las 13:30 en M19. Al cierre de nuestra edición se aguardaba la confirmación de horarios para los juegos en nuestra ciudad en M15 y M16 donde Alma Juniors será local este sábado de Capibá.

Vóley

Mañana en instalaciones del Club Regatas de Santa Fe se desarrollará la décima fecha del torneo Sub 19 de Damas. Alma Juniors jugará a las 14 con el local y desde las 16 ante Villa Dora A.

El domingo en Recreo y Santa Fe se juega un nuevo Gran Prix Sub 13 femenino en diferentes niveles con participación de Unión de Esperanza y Alma Juniors. En cancha de Unión de Santa Fe desde las 13 Unión de Esperanza enfrenta a Banco Provincial y desde las 14 al “tatengue”. Por su parte en Villa Dora se presenta Alma Juniors enfrentando a Villa Dora D desde las 10, a las 12 con Gimnasia y Esgrima B y a partir de las 14 a Villa Dora B. Posteriormente se definirán los cruces de acuerdo a la fase de grupos.

Fútbol Primera División LEF

Atrás quedó la etapa regular de 24 equipos y 8 planteles se despidieron de la temporada 2018. Desde mañana 16 clubes estarán iniciando el esperado camino al título del Oficial de Primera División de Liga Esperancina de Fútbol. Con un encuentro mañana desde las 20 en Nelson y el resto de la programación el domingo desde las 16, dará inicio la llave de ida de Octavos de Final en el primer paso rumbo al campeonato “150 Años de la Comuna de Humboldt”. Los partidos serán:

Libertad de San Jerónimo Norte – San Martín de Progreso, Unión de Santo Domingo – Argentino de Franck, Santa Clara FBC – Atlético de Pilar, Libertad de Nelson – Defensores del Oeste (Sábado 22 de septiembre desde las 20), Unión Progresista de San Carlos Sur – Juventud Unida de Humboldt, Asociación Deportiva Juventud – Central de San Carlos, Belgrano de Sa Pereira – Sportivo del Norte y Sarmiento de Humboldt – Unión de Esperanza.

Fútbol Inferiores LEF

Este fin de semana se juega una nueva fecha del Oficial de Divisiones Inferiores de Liga Esperancina de Fútbol. Los partidos desde las 14 en cada una de las copas para la novena fecha son:

Copa de Oro: Atlético de Pilar – Defensores del Oeste, Juventud de Laguna Paiva – San Martín de Progreso, Central de San Carlos – Sarmiento de Humboldt, Argentino de López – Unión de Santo Domingo, Boca de Nelson – Libertad de San Jerónimo Norte, Atlético de Franck – Argentino de Franck, San Lorenzo – Unión de Esperanza, Alumni de Laguna Paiva – Santa Clara FBC y Deportivo Elisa – Bartolomé Mitre.

Copa de Plata: Domingo Faustino Sarmiento – Juventud Unida de Humboldt, Juventud Unida de Felicia – Deportivo Gessler, Libertad Junior de San Jerónimo Norte – Atlético Junior de Franck, Sportivo del Norte – Atlético de Felicia, Deportivo Grütly – Central Junior de San Carlos Centro, Libertad de Nelson – San Lorenzo Inicial, Asociación Deportiva Juventud – Belgrano de Sa Pereira y Unión Progresista de San Carlos Sur – Independiente de San Agustín.

Rally de la Luna

El Club de Autos Antiguos de Esperanza realiza este sábado la décima segunda edición del “Rally de la Luna”. El mismo se largará desde las 18 recorriendo distintos barrios de nuestra ciudad con largada en Plaza San Martín. El costo de la inscripción es de $ 150 por auto. Luego del evento “tuerca” culminará todo con una cena de camaradería. Por consultas comunicarse con miembros del club.