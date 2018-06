Agenda deportiva del fin de semana en Esperanza

Agenda deportiva del fin de semana en nuestra ciudad y región:

Fútbol Inferiores

El sábado desde las 14 se juega la décima fecha de categorías formativas. Los partidos en cada grupo serán:

Zona Norte: Juventud Unida de Felicia – Domingo Faustino Sarmiento, Boca de Nelson – Juventud de Laguna Paiva, Bartolomé Mitre – San Martín de Progreso, Atlético Junior de Franck – San Lorenzo Inicial y Unión de Santo Domingo – Deportivo Elisa. Libre: Asociación Deportiva Juventud.

Zona Centro: Libertad Junior de San Jerónimo Norte – Central Junior de San Carlos, San Lorenzo – Atlético de Franck, Juventud Unida de Humboldt – Sarmiento de Humboldt, Atlético de Pilar – Libertad de Nelson, Defensores del Oeste – Deportivo Grütly y Alumni de Laguna Paiva – Atlético de Felicia.

Zona Sur: Unión de Esperanza – Sportivo del Norte, Belgrano de Sa Pereira – Unión Progresista de San Carlos Sur, Argentino de López – Deportivo Gessler, Central de San Carlos – Libertad de San Jerónimo Norte y Argentino de Franck – Independiente de San Agustín. Libre: Santa Clara FBC.

Fútbol Primera División

El domingo desde las 14 en Reserva y 15:45 Primera División se jugará la primera fecha de la segunda rueda del Oficial de Primera División. Los partidos en cada grupo serán:

Zona Norte: Sportivo del Norte – Domingo Faustino Sarmiento, San Martín de Progreso – Independiente de San Agustín, San Lorenzo – Sarmiento de Humboldt, Juventud Unida de Humboldt – Atlético de Pilar, Juventud de Laguna Paiva – Unión de Santo Domingo y Libertad de Nelson – Asociación Deportiva Juventud.

Zona Sur: Belgrano de Sa Pereira – Defensores del Oeste (Se jugará el miércoles 27 de junio desde las 20:30 Reserva y 22:15 Primera División), Unión Progresista de San Carlos Sur – Bartolomé Mitre, Argentino de Franck – Argentino de López, Deportivo Gessler – Atlético de Franck, Unión de Esperanza – Central de San Carlos y Libertad de San Jerónimo Norte – Santa Clara FBC.

Fútbol Copa Santa Fe

El domingo desde las 15 en Esperanza se juega el partido de vuelta de la segunda fase de Copa Santa Fe. Defensores del Oeste recibe a Sanjustino. En la ida los de Esperanza ganaron 1 a 0 y un resultado favorable pondrá al equipo de Cristian Wernly en una nueva instancia donde aguarda Unión de Santa Fe. El árbitro del para el domingo será Rubén Bravo de Liga Galvense de Fútbol.

Rugby Juveniles

Este sábado se disputa la quinta fecha del torneo de Juveniles “Dos Orillas” de las uniones de rugby de Santa Fe y Paraná. Las formativas de Alma Juniors viajan a Cabaña Leiva para jugar con La Salle. En canchas simultáneas desde las 11 se enfrentarán en M17 y M15, A partir de las 12:30 lo harán en M19 y M16. En la división M1 Alma Juniors enfrenta a Unión de Sunchales y el partido fue reprogramado para el 25 de agosto.

Rugby Femenino

El domingo 24 de junio se realiza la cuarta fecha del torneo Regional de rugby Femenino en el polideportivo de Alma Juniors a partir de las 12. Se jugarán partidos en nivel Competencia, amistosos de nivel en Desarrollo y Juveniles. Vendrán Querandi de Santa Fe, Cha Roga de Santo Tomé, Old Resian de Rosario, San Justo RC, CRAR de Rafaela y Gálvez RC.

Hockey sobre césped

El Argentino de selecciones en Damas Sub 14 Región NEA organizado por la Confederación Argentina de Hockey se juega en Santa Fe y en el equipo de la Asociación Santafesina de Hockey, conducido por Tomás Cattáneo, cuenta con las jugadoras de Alma Juniors Sarina Simoneit, Morena Gross y Leonela Simoneit.

El campeonato se inició ayer y se extiende hasta el domingo con partidos en Nautico El Quillá y el sintético de la ASH. Santa Fe en la fase inicial por la Zona D se enfrenta a la Federación del Oeste “B” y Asociación del Río Uruguay.

Basquet Juveniles

Mañana comienza la quinta fecha del Apertura correspondiente a Divisiones Inferiores de la Asociación Santafesina de Basquetbol. En el gimnasio “Roque Otrino” Alma Juniors visita a Colón de Santa Fe desde las 11:15 Mini, 12:30 U13, 14:30 U15 y desde las 16:30 U17. Almagro viaja a Coronda para jugar con Regatas desde las 11:15 en Mini, 12:30 U13 y a las 14:30 U15.

Basquet entrenamientos U19

Mañana a partir de las 10 en Rivadavia Juniors y bajo las órdenes de Leandro Spies darán inicio las prácticas para la Selección U19 de la Asociación Santafesina de Basquetbol. Entre los convocados fueron citados Matías Felcaro (Almagro), Facundo Viola (Almagro), Lucio Longoni (Alma Juniors) y Guillermo Kurtz (Alma Juniors).

Voley Juveniles

La Asociación Santafesina de Vóleibol continúa con la jornada especial de sus Grand Prix este fin de semana con la Superfecha en la que se enfrentan equipos de todos los niveles. Alma Juniors será local en Sub 13 y Sub 17 jugando en el gimnasio “Dr. Enzo Scocco”. Las Sub 13 tendrán su encuentro el sábado cuando reciban a Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima, Atlético Franck y Villa Dora desde las 10 por el nivel “B2”. La categoría Sub 17 se presentará el domingo desde las 10 junto a Huracán de Recreo, Unión de Esperanza, Atlético Franck, Argentino de San Carlos, Jorge Newbery de Gálvez y Unión de Santa Fe.

Voley Escuelita

La Asociación Santafesina dará inicio a una nueva jornada de Minivóleibol este domingo en el club Libertad de San Jerónimo Norte de la que participará Alma Juniors junto a clubes de toda la región. Se presentarán tanto Damas como Varones.

Rural Bike

Se corre el domingo la quinta fecha del Campeonato Santafesino de Rural Bike con largada en Aires del Llano, Santo Tomé. Las inscripciones se recibirán a partir de las 08:30 y la largada general será a partir de las 11. Para más información comunicarse a los contactos 0342 155 151188 / 0342 156 104337.

Tenis

Serán tres los referentes del grupo de competencia de la Escuelita “Guillermo Vilas” del LTCE que tomarán parte este fin de semana del nuevo Abierto de la Liga de Tenis del Litoral Argentino. En Atlético San Jorge, Atlético María Juana y Brown de San Vicente estarán Bernardo Gay y Genaro Templado en Sub 14 y Azul Malatini lo hará en Sub 16.

Este fin de semana el equipo del Lawn Tennis Club Esperancino jugará un nuevo Torneo Interclubes. En la continuidad del Circuito Regional de Interclubes, el nuevo certamen se disputará en el Jockey Club Santa Fe. Como se viene reiterando en las anteriores presentaciones, los espeancinos se cruzarán ante formaciones de clubes entrerrianos, cordobeses y santafesinos.