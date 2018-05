Agenda deportiva del fin de semana en Esperanza

Repaso de los eventos y competencias deportivas más relevantes del fin de semana en Esperanza y la participación de esperancinos en la región.

Basquet Juvenil

La Liga Provincial U17 Masculina organizada por la Federación Santafesina de Básquet pondrá en marcha sus cuadrangulares de vuelta de las zonas pares y Alma Juniors buscará la clasificación a la segunda ronda en Rosario. Entre el sábado y domingo enfrentarán a Regatas (local), Huracán de San Javier y Santa Paula de Gálvez.Clasifican los dos primeros y hasta el momento Santa Paula es el único líder con 6 puntos mientras que los otros tres equipos tienen 4 unidades.

Basquet Femenino Juvenil

La Liga Provincial Femenina categoría U15 organizada por la Federación Santafesina de Básquet pondrá en marcha su Cuadrangular Repechaje este fin de semana para dirimir los equipos que pasen al Hexagonal Final y Alma Juniors, en su primera participación en una competencia provincial, por iniciativa de la Subcomisión de Básquet Femenino, tendrá el privilegio de ser anfitrión de Ben Hur de Rafaela, Alba Argentina de Maciel y Recreativo Calchaquí. En el estadio “Dr. Enzo Scocco” la actividad comenzará este sábado a las 10 con el duelo entre Alba y Recreativo mientras que a las 12 se presentará el elenco esperancino frente a Ben Hur. Los partidos continuarán el sábado por la tarde y domingo por la mañana con horarios sujetos a los resultados, jugando todos contra todos. Los dos equipos mejor ubicados al finalizar el certamen se clasificarán al Hexagonal Final de la competencia.

El equipo U15 de Alma Juniors que participa por primera vez de un certamen provincial está formado por las jugadoras Malena Baum, Paulina Villanueva, Sofía Descalzo, Miranda Alarcón,Emma Suárez, Emilia Delset, Abril Navarrete, Carolina Frutos, Camila Romero, Serena Marcuzzi y Yael Peralta, quienes son dirigidas por el director técnico Matías Guilarducci.

Basquet Inferiores

Se inicia este fin de semana la segunda fase del torneo de Inferiores “Raúl Candiotti” de la Asociación Santafesina de Basquetbol y Almagro viaja a Santa Fe para visitar a Macabi y por su parte Alma Juniors recibe a Sanjustino.

Basquet Juveniles

Los U17 d Almagro que también se adjudicaron su grupo de manera invicta, al igual que los U15, ahora se deberán medir en Semifinales con Unión Santa Fe (2º en la otra Zona). Será este viernes 25 de mayo, en el “Roque Otrino” de Colón, a las 16. Posteriormente jugarán Banco – U.S.Tomé. Los vencedores animarán el domingo la Final por el título del “Apertura”.

Fútbol Juvenil

Desde hoy viernes y hasta el próximo domingo se desarrolla en Avellaneda el Campeonato Provincial Sub 13 de fútbol organizado por Federación Santafesina de Fútbol y coordinado por Liga Reconquistense de Fútbol. El evento tendrá entre sus participantes al combinado de Liga Esperancina de Fútbol.

El conjunto de Aldo Spagnol está integrado por Gastón Casco (Libertad de San Jerónimo Norte), Axel Valenzuela (Unión de Esperanza), Alexander Acosta (San Martín de Progreso), Ignacio Gatti (Argentino de Franck), Ignacio Imvinkelried (Defensores del Oeste), Juan Ignacio Miranda (Defensores del Oeste), Facundo Montú (San Lorenzo), Guillermo Pogonza (Santa Clara FBC), Nahuel Ciró (Unión de Esperanza), Joaquín Díaz (Atlético de Franck), Gerónimo Neifert (San Martín de Progreso), Gastón Perren (San Lorenzo), Emilio Salzmann (Libertad de San Jerónimo Norte), Alexander Kiffel (Santa Clara FBC), Juan Francisco Loureyro (Sarmiento de Humboldt), Valentino Moto (Atlético de Franck), Sebastián Requena (Central de San Carlos) y Luciano Romero (San Martín de Progreso).

Los compromisos en la fase de grupo para la Selección Sub 13 son: Viernes desde las 16:30 ante Liga Casildense en cancha de Tigre de Avellaneda. Con Liga Galvense el sábado desde las 10:45 en cancha de La Costa de Avellaneda y en la tarde del sábado desde las 17:45 con Liga Deportiva del Sur en cancha de Barrio Norte de Avellaneda. Según los resultados el domingo definirá la Copa de Bronce, Plata u Oro.

Se juega la ocho

Anoche Defensores del Oeste venció a Argentino de López por 2 a 1 en el inicio la octava fecha del Oficial de Primera División de Liga Esperancina de Fútbol. El grueso de la fecha se juega el domingo y se cerrará el próximo miércoles. Los partidos del domingo arrancan a las 14 en Reserva y 15:45 Primera División.

Zona Norte: Sarmiento de Humboldt – Domingo Faustino Sarmiento, Atlético de Pilar – Independiente de San Agustín, Unión de Santo Domingo – Sportivo del Norte, Asociación Deportiva Juventud – San Martín de Progreso, Libertad de Nelson – San Lorenzo y Juventud de Laguna Paiva – Juventud Unida de Humboldt.

Zona Sur: Argentino de López 1 – Defensores del Oeste 2, Atlético de Franck – Bartolomé Mitre, Central de San Carlos – Belgrano de Sa Pereira (En Sa Pereira), Santa Clara FBC – Unión Progresista de San Carlos Sur, Libertad de San Jerónimo Norte – Argentino de Franck y Unión de Esperanza – Deportivo Gessler (Miércoles 30 de mayo 20:30 Reserva y 22:15 Primera División).

Fútbol Inferiores

Este sábado desde las 14 con juegos en la región se cumple la sexta fecha del Oficial de Inferiores de Liga Esperancina de Fútbol. Los encuentros serán:

Zona Norte: San Lorenzo Inicial – Domingo Faustino Sarmiento, Unión de Santo Domingo – San Martín de Progreso, Deportivo Elisa – Asociación Deportiva Juventud, Juventud de Laguna Paiva – Atlético de Franck y Boca de Nelson – Bartolomé Mitre. Libre: Juventud Unida de Felicia.

Zona Centro: Libertad Juniors de San Jerónimo Norte – San Lorenzo, Atlético de Franck – Atlético de Pilar, Juventud Unida de Humboldt – Defensores del Oeste, Central Junior de San Carlos – Sarmiento de Humboldt, Atlético de Felicia – Libertad de Nelson y Alumni de Laguna Paiva – Deportivo Gessler.

Zona Sur: Argentino de Franck – Belgrano de Sa Pereira, Argentino de López – Unión Progresisita de San Carlos Sur, Independiente de San Agustín – Unión de Esperanza, Sportivo del Norte – Libertad de San Jerónimo Norte y Deportivo Gessler – Santa Clara FBC. Libre: Central de San Carlos Centro.

Fútbol Copa Santa Fe

El domingo se inicia la segunda fase de Copa Santa Fe y en Esperanza habrá un partido correspondiente al evento organizado por Federación Santafesina de Fútbol y Gobierno de Santa Fe. Desde las 15 en el estadio “Dr. Alejandro M. Tschaggeny” Unión y Defensores del Oeste se ven las caras por la ida de la competencia. EL árbitro será Gabriel Rolón.

Rugby Primera División

Por la cuarta fecha de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral Alma Juniors, líder del Ascenso, viaja el sábado a Rufino para enfrentar a Los Pampas desde las 12:45 Prereserva, 14 Reserva y desde las 16 Primera División.

Rugby Menores

Por la segunda fecha del Torneo Juveniles Dos Orillas de las uniones de Santa Fe y Paraná las categorías de Alma Juniors viajan a Sauce Viejo para enfrentar a Santa Fe Rugby Club. En M15 y M16 juegan en canchas simultáneas desde las 12 y M17 y M19 desde las 13:30. La M1 se inicia a las 15:30.

Hockey femenino

Mañana en el predio ubicado a la vera de Avenida Argentina Alma Juniors por Zona Campeonato recibe a La Salle Jobson de Santa Fe por la décima fecha del Oficial Damas “Dos Orillas” de las asociaciones de Santa Fe y Paraná. Los juegos en el Polideportivo serán a partir de las 9 de la mañana con Sub 14, Sub 16 desde las 10 y Sub 12 a las 11:15. Infantiles 12:15, Sub 18 13:30, Reserva desde las 15 y Primera División a las 16:30.

Hockey Caballeros

Alma Juniors se traslada a Rosario el próximo domingo para jugar ante Provincial desde las 16:30 en el sintético ubicado del Parque Independencia por la quinta fecha del Oficial “Dos Orillas”.

Hockey Infantil

Las categorías Infantiles del hockey masculino de Alma Juniors se medirán con sus pares de Deportivo Elisa en el Polideportivo de Avenida Argentina este viernes a partir de las 11.

Voley Damas y Caballeros

El domingo con la organización de la Asociación Santafesina de Vóley se juega el tercer Grand Prix de la categoría Sub 17 Damas y el cuarto Grand Prix Sub 17 Caballeros.

El nivel A1 de la rama femenina se juega en Central de San Carlos y el nivel A se realizará en Gimnasia y Esgrima de Santa Fe donde jugará Alma Juniors y el Nivel B1 en Villa Dora donde jugará Unión de Esperanza y Argentino de San Carlos y el nivel B2 en Atlético de Franck donde jugará Libertad de San Jerónimo Norte.

En Varones el Nivel A se juega durante el fin de semana en Colón de Santa Fe con participación de Libertad de San Jerónimo Norte y Atlético de Franck y en el Nivel B jugará en Alma Juniors en Rowing Club de Paraná.

Ajedrez

La Escuela de Ajedrez del Club Aarón Castellanos desarrolla este viernes el Primer Encuentro de Ajedrez Escolar como parte del Circuito de Ajedrez del Departamento Las Colonias. El evento se inicia a las 10:30 en la sede de Rivadavia 2078.

Automovilismo zonal

En en autódromo del Club de Volantes Entrerrianos se disputa el fin de semana la tercera fecha del Turismo Zonal Santafesino. Con pilotos y equipos de nuestra región, de Esperanza participan Claudio Gómez en el Turismo 1.600 TZ y Hernán Bonvín atendiendo motores a diversos pilotos.

“Bicis que conectan” este sábado en Barrio Sur

Este es un nuevo proyecto de Contrarreloj Ciclismo, basado en llevar las oportunidades de diversión deportiva a los distintos barrios para que conozcan un poco más la disciplina y sepan lo apasionados que somos por la bici; de paso que los niños puedan participar y reconocer si les gustaría participar en el deporte. Este sábado 26 de mayo desde las 14 se realizará la prueba callejera en Plaza 8 de Septiembre de Barrio Sur. Pueden participar todos los niños de 2 a 12 años con sus bicicletas y casco (si no tenes, seguro que te prestan uno). Los niños deberán estar acompañados por un adulto, llevar el DNI y un alimento no perecedero de donación.